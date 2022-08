WK Herning: In gesprek met teamveterinair Femke Laan

Om de ruiters en paarden zo optimaal mogelijk voor te bereiden op een topprestatie heeft iedere discipline op het WK in Herning zijn eigen begeleidingsteam mee, waaronder een teamveterinair. Een zeer belangrijke taak want het paardenwelzijn moet absoluut voorop staan. We spraken teamveterinair van de voltige Femke Laan voor wat meer tekst en uitleg over haar werkzaamheden op het WK.

Het is voor Femke het eerste grote kampioenschap waarop ze actief is als teamveterinair. In het dagelijks leven is ze verbonden als dierenarts aan Lingehoeve Diergeneeskunde Zuid-Holland. Ze vertelt hoe het WK op haar pad is gekomen en hoe het haar in Herning bevalt.

“De vaste teamveterinair van het voltigeteam, dierenarts Rijk-Jan Pleijter, was al druk op het EK in Polen met de pony’s, toen is aan mij gevraagd of ik hem op dit WK wilde vervangen. Ik moet zeggen dat ik het ontzettend leuk vind om hier te zijn. Het is mijn eerste grote evenement. Er worden hier natuurlijk veel verschillende disciplines verreden en dat maakt het ook zo divers en leuk.”

Optimaal mogelijk

“Mijn belangrijkste taak hier is om ervoor te zorgen dat de Nederlandse voltigepaarden zo optimaal mogelijk de ring ingaan”, legt Femke uit. “Ik heb voor dit WK de paarden thuis in Nederland al meerdere malen bekeken, zowel in de training als op wedstrijden. Ik heb ze vooraf klinisch onderzocht en er zijn daarnaast ook bloedonderzoeken gedaan zodat we zeker weten dat ze zo optimaal mogelijk naar Herning konden afreizen. Hier op het kampioenschap bekijk ik ze ook twee keer per dag en volg ze uiteraard gedurende de dag tijdens de wedstrijden.”

‘Fit to compete’

Zijn nog er punten waar een teamveterinair extra aandacht aan moet besteden bij voltigepaarden in vergelijking met andere disciplines? Femke: “Specifiek voor voltige is natuurlijk de beweging in de galop heel belangrijk. Alle oefeningen van de voltigeurs worden uitgevoerd op een linksom galopperend paard in de wedstrijdbaan dus dat moeten in ieder geval in orde zijn. Maar wat wij ook heel belangrijk vinden -en wat in het algemeen in de wedstrijdsport steeds belangrijker wordt- is dat de paarden ‘fit-to-compete’ zijn. Dat betekent dat ze zo optimaal en gezond mogelijk naar een wedstrijd gaan en dat wij als dierenarts ze zo volledig mogelijk onder controle hebben. De paarden mogen absoluut niet ziek zijn of iets anders mankeren. Dat lijkt wellicht heel vanzelfsprekend, maar wij hebben in dit verhaal ook echt oog voor de kleine details en houden het paard nauwkeurig in de gaten.”

Clinic voor sporters

Naast alle controles van de paarden, had Femke in Herning nog wat tijd over om ook het voltigeteam wat extra voorlichting te geven. Femke vertelt: “Er was veel belangstelling vanuit het team en de bondscoach naar wat ik nu precies doe bij de paarden dus daar heb ik een kleine clinic over gegeven. Ik heb bijvoorbeeld uitgelegd waar ik naar kijk als ik de paarden twee keer per dag controleer tijdens het algemeen onderzoek.”

”Ik heb ook wat meer verteld over wat ik zie als ik het paard laat voordraven en voorstappen, maar ook wat ik voel en waar ik op let als ik de paarden onderzoek en bekijk. In de voltigesport zitten veel jonge sporters en zij zijn heel nieuwsgierig en leergierig. Ik kreeg dan ook een zeer leuke respons op de clinic. Je ziet dat de voltigeurs heel erg geïnteresseerd zijn omdat met name de longeurs en de trainers thuis vooral de paarden trainen en bekijken. De jonge voltigeurs voeren juist de oefeningen uit op het paard en leren zo ook meer over het paard. Je merkt bijvoorbeeld dat ze ook bij anderen dingen gaan zien en dan mijn mening vragen hoe ik ergens over denk. Heel mooi om te merken hoe ze zich zo bekommeren om de gezondheid van het paard.”

Bron: KNHS