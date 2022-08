WK Herning: TeamNL houdt schade beperkt na eerste dag, van der Vleuten beste Nederlander op plaats 14

De springruiters van TeamNL staan als team na het eerste onderdeel van het FEI Wereldkampioenschap in Herning op een voorlopige achtste plaats. Gelukkig lijkt er nog geen man overboord: alle landen in de top-acht, met uitzondering van aanvoerder Zweden, staan binnen vier strafpunten van elkaar verwijderd. Maikel van der Vleuten en zijn paard Beauville Z N.O.P. (v. Busituqe) , met wie hij vorig jaar olympisch brons won, boekte het beste Nederlandse resultaat en staat individueel op de veertiende plaats in het tussenklassement.

Op de eerste dag van het kampioenschap stond er een jachtparcours, waarbij strafpunten worden omgezet in strafseconden. Jur Vrieling en zijn schimmel Long John Silver 3 (v. Lasino) gingen als eerste combinatie voor Oranje van start maar zagen helaas een balk vallen. De grote schimmel is niet de aller snelste en Vrieling moest hem goed aansporen. Helaas resulteerde dit in een foutje maar de opgeroepen reservecombinatie toont hun absolute klasse: Long John Silver speelt met de hindernissen hoe hoger ze worden. Met 6.29 strafpunten zijn zij vandaag het streepresultaat voor Nederland.

Van der Vleuten en Beauville N.O.P.

De 12-jarige Beauville Z N.O.P. sprong zoals we van hem gewend zijn: loepzuiver en nergens in de buurt van het hout. Menig ruiter zou dit paard dolgraag op stal willen hebben. Maikel van der Vleuten stuurde zijn Olympisch medaille-winnaar goed rond en begon zijn WK uitstekend door foutloos te finishen. Ook de tijd was goed: 82.99 seconden en goed voor de veertiende plaats. Met 1.96 seconden achterstand op de Fransman Julien Epaillard beloofd het een spannend kampioenschap te worden.

Debuut Sanne Thijssen

Sanne Thijssen kent een uitstekend debuut bij de senioren op het allerhoogste niveau. Misschien niet het foutloze rondje wat ze zo graag had willen rijden maar Con Quidam RB (Quinar) toonde zich fris. Ze kwamen in de zeer snelle tijd van 82.74 seconden over de finish, één van de snelste ritten van de dag. Helaas kreeg Sanne een fout op de insprong van de eerste combinatie, hetgeen vier strafseconden opleverde. Door haar snelle tijd kreeg de combinatie 3.83 strafpunten: ook binnen een balk achterstand op de nummer een.

Anchorman Harrie Smolders

Harrie Smolders had maar een doel: in de top-10 eindigen. Een balk vroeg in het parcours gooide roet in het eten. Wat er mis ging? Dat blijft een raadsel want Monaco toonde zich in hele goede doen. Op hindernis 4 kreeg de Cassini-zoon een ongebruikelijke voorbeenfout. Smolders voltooide het parcours verder in een snelle tijd van 82.12 seconden. Dit brengt hem op een totaal van 3.52 strafpunten en plaatst zich daarmee nipt voor Thijssen.

Aanvoerder Zweden

Het Zweedse team ging als grote favoriet het kampioenschap in en maakt deze rol vandaag met verve waar. Henrik von Eckermann, sinds deze maand de nieuwe nummer 1 van de wereld, bracht natuurlijk zijn geweldenaar King Edward aan start. King Edward doet zijn naam eer aan en liet vandaag opnieuw zien waarom hij misschien wel een van de beste paarden van de wereld is. Ze sprongen razendsnel én foutloos naar de finish, goed voor 0.58 strafpunten.

Ook teamgenoot Peder Fredricson had zijn toppaard H&M All In (v. Kasmhir van Schuttershof) gezadeld en was zelfs nog sneller dan zijn teamgenoot en kreeg maar 0.40 strafpunten. Samen met zijn broer Jens Fredericson (2.71) hielden zij het totaal aantal strafpunten op 3.69. Frankrijk (5. 44) en België (5. 49) lijken na vandaag de grootste concurrent maar morgen kan alles zomaar weer anders zijn. Donderdag om 13.00 uur zal de landenwedstrijd verder gaan.

Bron: Horses/ KNHS