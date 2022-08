WK Herning: TeamNL tweede in eindstand medaillespiegel

Door de reeks aan medailles in de para-dressuur is Nederland opgeklommen naar de tweede plaats in het eindklassement van de medaillespiegel. Naast het teamgoud was er individueel goud voor Sanne Voets en zilver voor Frank Hosmar en Lotte Krijnsen in de kür op muziek. Frank Hosmar won ook nog een bronzen medaille 'met een gouden randje', en Demi Haerkens won nog eens zilver. Daarnaast behaalde Dinja van Liere twee keer brons: in zowel de Grand Prix Special als de kür op muziek. Het meest onverwachts was misschien wel de individuele medaille van Maikel van der Vleuten naast het teamzilver.