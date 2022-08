WK Herning vanuit fokkerijzicht: Chacco-Blue, Schockemöhle en Baltic VDL

Net zoals bij het dressuurwereldkampioenschap heeft de redactie van Horses.nl ook de start- en uitslagenlijsten van het springen op de Wereldkampioenschappen in Herning nader bestudeerd. Ook bij de springpaarden valt de jonge leeftijd van de deelnemende paarden op: 3 negenjarigen, 16 tienjarigen en 24 elfjarigen sprongen woensdag in de eerste proef. Meer dan 40% van het veld (103 paarden) is dus jonger dan 12 jaar. Wat betreft de afstammingen zijn dezelfde vaderlijnen als op vorige kampioenschappen dominant, zij het nu met jongere vertegenwoordigers.

De Wereldkampioenschappen in Herning hebben de ambitie om de beste kampioenschappen voor grooms te worden. Dat is ook de reden dat op FEI tv de groom ook met foto in beeld wordt gebracht en bij naam wordt genoemd. Ook op de startlijsten prijken overal de namen van de grooms. Die ontwikkeling is toe te juichen (gezien de belangrijke bijdrage die grooms leveren aan de prestaties in de ring), al is het wel jammer dat de fokkers om die reden van de start- en uitslagenlijsten zijn gevallen. Zonder fokkers immers geen paarden.

Paul Schockemöhle

Horses.nl wilde toch graag weten welke fokker de meeste paarden in Herning heeft lopen en die zoektocht kwam (uiteraard) uit bij Paul Schockemöhle. Maar liefst tien springpaarden in Herning werden geboren op Schockemöhle’s Gestüt Lewitz. Ladriano Z (v. Lawito) van Daniel Bluman (20ste in tussenstand), Balou du Reventon (v. Cornet Obolenksy) van Brian Moggre (25ste), Chalisco (v. Chacco-Blue) van Emil Hallundbaek (32ste) horen bij de beste 35 na twee proeven.

Chacco-Blue, Toulon en Nabab

Chacco-Blue is ook (weer eens) topaanvoerder: met zes directe nakomelingen in Herning heeft de oogappel van Paul Schockemöhle de meeste springpaarden in Herning. Toulon volgt met vijf directe nakomelingen en Nabab de Reve heeft er vier. De vaderlijn van Nabab, die teruggaat op Quidam de Revel, is het best vertegenwoordigd in Herning. Eenvijfde van de deelnemende paarden komt uit de lijn van Quidam.

Baltic VDL valt op

Uit die lijn komt ook Baltic VDL (v. Quaprice Bois Margot) van de VDL Stud. Baltic VDL, begin vorig jaar al Stijger van de Maand in De Paardenkrant en dit voorjaar preferent verklaard door het KWPN, heeft twee nakomelingen in Herning. Maar die twee doen mee in de top: na twee proeven staat de door H.A. Brinkman en H. Huisman gefokte Faltic HB van Ben Maher 6e en de door G.M. van Mersbergen gefokte Leone Jei van Martin Fuchs 15e.

Gertjan van Olst

Gertjan van Olst, die met Glamourdale (en Charlotte Fry uiteraard) twee gouden en een zilveren medaille meeneemt naar huis, is ook nog een vermelding waard.

Het paard dat tot nu toe de beste zaken deed voor Nederland en er individueel het beste voorstaat (7e), Beauville Z van Maikel van der Vleuten, is ontstaan dankzij Gertjan van Olst. Beauville werd gefokt door Pascal en Monique Habets uit Kerkrade. Maar geestelijk vader van de combinatie Bustique met moeder Wrinton (Jumpy des Fontaines x Andiamo) is eigenlijk Gertjan van Olst. “Ik heb Pascal Habets altijd geholpen met de hengstenkeuze en Bustique op die Jumpy des Fontaines-merrie was een supercombinatie. Als jaarling heb ik Beauville gehad en na een jaar weer doorverkocht”, zei Van Olst daarover in een eerder interview.

Aanstaande zondag zal Van Olst er meer (en natuurlijk ook meer over de gouden medailles van Glamourdale) over vertellen in HorsesTV. Van Olst komt namelijk zondagmiddag naar de slotuitzending van Studio Herning.