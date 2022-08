WK Herning: Voltigeurs zevende in Nations Cup

Voor de voltige is op het Wereldkampioenschap in Herning de slotdag aangebroken. De voltigeurs komen alleen nog in actie tijdens de landenwedstrijd. Per land komen twee solisten en één team aan de start en het land met de hoogste eindscore wint de 'Nations Cup'. Voor TeamNL verdedigen Annebeth Kubbe, Sam dos Santos en Team De Wittegheit vandaag de Nederlandse eer.

De solisten mochten als eerst hun Kür laten zien. De Kür van Annebeth op haar paard Evermore R was goed voor een score van 7.163. Vervolgens mocht Sam met zijn paard Chameur de ring betreden. Hij liet een prachtige Kür zien die door de jury werd beloond met een verpletterende score van 8.970. De gemiddelde score van Annebeth en Sam gezamenlijk betekende voor Nederland een voorlopige zevende plaats in de tussenstand.

Als laatste starter voor Nederland in deze Nations Cup kwam Team De Wittegeheit de rijbaan binnen. Het team wist hun Kür van afgelopen maandag verder te perfectioneren en deed er nog een schepje bovenop. Het voltigeteam uit Odiliapeel noteerde met een mooie score van 8.262 zelfs een persoonlijk record. In de einduitslag maakte het echter geen verschil en Nederland eindigt met een gemiddelde eindscore van 8,132 als zevende in deze Nations Cup.

Bron: KNHS