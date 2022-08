WK Herning: zilver voor Frank Hosmar en Lotte Krijnsen in Kür op Muziek

Wat een ongekend succesvol WK voor NLO-WVM-TeamNL Paradressuur in Herning. Naast het Teamgoud volgde de zesde individuele medaille: Frank Hosmar grijpt het zilver in de kür op muziek! Daar hoefde hij naar eigen zeggen weinig moeite voor te doen: “Alphaville N.O.P. leek te denken ‘Dit is mijn ding!” Lotte Krijnsen veroverde eerder op de dag de zilveren medaille met Rosenstolz in Grade III. Een fenomenale afsluiting van het kampioenschap voor de WK-debutante.

“Ik ben helemaal in de wolken, weet even niet wat ik moet zeggen”, aldus Hosmar.”Vandaag voelde het alsof ik niks hoefde te doen, ik zat lekker ontspannen in het zadel en stuurde hem zo rond. Normaal moet je een paard wel even bij de les houden tussendoor, maar ik hoefde hem niet te stimuleren of wat dan ook. Dat gevoel heb ik bijna nog nooit gehad. Het was net of Alphaville het wist, dat hij de muziek hoorde en zoiets dacht van ‘Oké, dit vind ik leuk en dit is mijn ding!’. Deze kür hebben we al langer en de jury geeft altijd hoge cijfers voor de muziek en eerlijk gezegd vind ik het zelf ook heel mooi, dus veranderen is niet aan de orde. De routine is ook hetzelfde, maar we blijven perfectioneren. Het ziet er van de zijlijn misschien makkelijk uit, maar geloof me als ik zeg dat er een paar moeilijke lijnen in zitten.”

Vierde WK voor Hosmar

Het is al het vierde wereldkampioenschap waar Frank Hosmar aan deelneemt. Dat is op zichzelf staand al een bijzondere presentatie, maar als je kijkt naar zijn persoonlijke medaillespiegel wordt het nog indrukwekkender. De ruiter vertelde na zijn individuele brons op donderdag al dat Alphaville N.O.P. (v.Sandreo, eigenaren F. Hosmar en A. Hosmar-Keekstra) vorig jaar erg ziek is geweest en het was toen maar zeer de vraag of hij ooit weer terug kon keren op dit niveau. “De laatste internationale wedstrijden heeft Alphaville laten zien dat hij er weer is. En ik heb ook gezegd tegen Joyce dat ik hem alleen mee zou nemen naar Herning als hij helemaal goed zou zijn. Na al die jaren wil je eigenlijk alleen meerijden als je wat te vertellen hebt, dus we gingen sowieso voor een medaille hier. Maar goed, er zijn nooit garanties want je werkt met een levend dier en zelf kun je ook fouten maken. Dus dat het zo uitpakt, is natuurlijk heel mooi. Het is een prachtig kampioenschap geweest!”

Afsluitend zilver voor debutante Krijnsen

De combinatie groeit in Herning in de wedstrijd en kruipt van de zevende positie op dag één naar de vijfde plaats in het teamonderdeel om zich zo te plaatsen voor de afsluitende Kür op Muziek. Op de laatste dag, in de prestigieuze kür doet het duo er nog een schepje bovenop en sleept verassend maar verdiend de zilveren individuele medaille in de wacht. Krijnsen vertelt direct na haar proef: “Ik ben heel blij met mijn Kür. Janna Rosie, de dochter van Anne Boogman, heeft deze kür gemaakt, want ik had een natuurlijk een nieuwe nodig omdat ik dit jaar voor het eerst in Grade III ben gestart. Mijn wens was dezelfde soort muziek en het resultaat past ons super goed en de accenten zijn zo leuk. Ja, ik heb vandaag echt genoten om deze kür te mogen rijden. Rosenstolz voelde elke dag fijn aan in de ring en vandaag heb ik echt superfijn kunnen rijden.”

Arthur Verbroekken springt bij

Lotte Krijnsen heeft wel wat dingen veranderd in het losrijwerk na de eerste dag, zo vertelt ze: “Normaal traint Judith Ribbels mijn paard bij maar die kon niet mee, en ik voelde op dag één wel dat Rosenstolz meer gespannen was. Normaal gesproken doe je dan meer galopwerk en rijd je daar wat makkelijker doorheen, maar dat houd ik zelf lichamelijk niet vol. Dus toen heb ik contact gehad met Arthur Verbroekken, coach van Demi Haerkens, en die wilde dat stukje galop wel voor mij doen. In Grade I, II en III mag namelijk iemand anders maximaal een half uur losrijden. Ik heb toen ook samen met Joyce en Judith overlegd welke dingen Arthur aan zou kunnen werken met het losrijden. En ik merk wel veel verschil doordat Arthur haar daar iets losser in kon rijden, hij kan een keer zeggen ‘hup, erdoorheen en loslaten’. Daardoor is ze voor mij veel makkelijker na te rijden,” verklaart Lotte Krijsen.

Doel is Parijs

En het resultaat mocht er vandaag zijn: een PR én het brons. “Net voordat ik de ring in ging zei ik nog dat mijn doel was om over de 76% te rijden. Dat is gelukt en het is zelfs een persoonlijk record voor mij. Met name de midden draf ging heel mooi. Vooral de laatste voelde zo ontzettend goed, precies op het moment dat de muziek zo aanzwelt. Het is sowieso mega bijzonder om dit allemaal mee te maken en het is heel gaaf om deel uit te mogen maken van dit team. Zeker toen we goud wonnen. Wat een megagroot, mooi en goed georganiseerd evenement hier in Denemarken, de mensen zijn bovendien heel aardig en behulpzaam. Het smaakt naar meer, ons volgende doel? Parijs!”

Zeven medailles

En dat brengt de eindstand voor NLO-WVM-TeamNL Paradressuur op zeven medailles: teamgoud, dubbel individueel goud voor Sanne Voets, individueel brons en zilver voor Frank Hosmar, indvidueel zilver voor Demi Haerkens in de eerste proef en ook Lotte Krijnsen grijpt vandaag individueel zilver in haar kür. Daarmee gaat het WK in Herning de geschiedenisboeken in als één van de meest succesvolle kampioenschappen voor het Nederlandse team Paradressuur. De kwalificatie voor Parijs 2024 is bovendien ook afgevinkt en met deze prestaties op zak kijken we reikhalzend uit naar dat volgende wereldtoneel.

