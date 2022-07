Iers springteam WK Herning bekend

De Ierse chef d'equipe Michael Blake heeft voor de Wereldkampioenschappen in Herning gekozen voor een ervaren vijftal ruiters: Darragh Kenny, Daniel Coyle, Cian O'Connor, Denis Lynch en Bertram Allen. De verwachtingen zijn hooggespannen voor de Ieren na een succesvol seizoen met onder meer vier Nations Cup-overwinningen in Langley, Abu Dhabi, Florida en Lissabon.

Naast de vier zeges in Nations Cup-wedstrijden, werden de Ieren onder meer tweede in Drammen en derde in Rotterdam, Deauville en Madrid. De volgende wedstrijd is Hickstead voordat Ierland naar Denemarken gaat voor de kampioenschappen. Daarna keert Ierland terug naar huis voor de Aga Khan Trophy op de Dublin Horse Show.

‘We strijden mee om medailles’

“Ik geloof dat we een goed resultaat kunnen neerzetten op de Wereldkampioenschappen; ik denk dat we zeker mee kunnen strijden om een medaille,” zei Michael Blake. “We hebben hier naartoe gebouwd en hebben vier Nations Cups gewonnen. Het is tot nu toe een heel goed jaar geweest en ik kijk er naar uit om met het team naar buiten te gaan en goed te presteren.”

Het Ierse team bestaat uit:

Daniel Coyle met Legacy (Zangersheide v. Chippendale Z)

Cian O’Connor met C Vier 2 (Holstein v. Cardento)

Darragh Kenny met VDL Cartello (Holstein v. Cartani)

Denis Lynch met Brooklyn Heights (BWP v. Nabab de Reve)

Bertram Allen met Pacino Amiro (ISH v. Pacino)

Trevor Breen met Highland President (KWPN v. Clinton)

Bron Horse Sport Ireland