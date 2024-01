Jos Lansink: ‘WK in Aken? Het kan niet beter!’

Het is 3 september 2006, een grijze nazomerdag in Aken, waarop een Nederlander onder Belgische vlag de kroon bij de springruiters opzet. Jos Lansink verovert de wereldtitel met Cumano in een adembenemende ruiterwissel met Beezie Madden, Meredith Michaels-Beerbaum en Edwina Alexander. Hij staat bovenaan het podium in de Aachener Soers en geniet van het moment en de sfeer. Bijna twintig jaar later wordt er op de FEI Wereldkampioenschappen Aken 2026 een nieuw hoofdstuk in de hippische geschiedenis geschreven. En Jos Lansink, nu bondscoach van de Nederlandse springruiters, weet precies hoe dat zal voelen en onthult waarom hij nog steeds kippenvel krijgt als hij aan die tijd terugdenkt.

Wat waren uw eerste gedachten toen u hoorde dat de FEI Wereldkampioenschappen 2026 in Aken worden gehouden?

“Super! Geweldig! Het kan niet beter! Aken is de beste en meest traditionele plek voor paardensport ter wereld. Elke ruiter droomt ervan om hier ooit te rijden. Als dat op een WK gebeurt is dat uniek!”

Wat was de reactie binnen uw team op dit nieuws?

“Het is duidelijk dat iedereen in 2026 in Aken wil zijn. Dat zal voor iedereen de komende tweeënhalf jaar het grote doel zijn. En wie dat lukt, droomt uiteraard ook van een medaille.”

U weet maar al te goed hoe het voelt om wereldkampioen te worden in Aken. Wat zijn uw herinneringen aan 2006?

“De Wereldruiterspelen van 2006 waren mijn grote doel. Ik had alles daarop afgestemd en Cumano en ik waren goed voorbereid en in topvorm. Toch ging het in eerste instantie niet echt goed. Tijdens de eerste omloop regende het extreem hard en maakte ik een fout op de waterhindernis. Ik kwam drijfnat uit het parcours, werd slechts 41e en het WK voelde voor mij alsof het al voorbij was.”

Maar dat was het niet

“Nee, dat was niet zo, want vanaf dat moment viel alles echt op zijn plek. In de landenwedstrijd de volgende dag bleven Cumano en ik foutloos en ook in de beslissende kwalificatie voor de individuele finale behaalden we de dubbele nul. Nou, en toen kwam de laatste dag met de paardenwissel, wat ik erg spannend vond. Ik kon zowel met Cumano als met de paarden van Meredith, Beezie en Edwina (Alexander, red.) foutloos blijven.”

En toen kwam de laatste ronde tegen Beezie Madden op Authentic en Meredith Michaels-Beerbaum op Shutterfly

“Precies. Ik was de eerste starter en dat moment zal ik nooit vergeten. Als ik dit bomvolle stadion binnenrijd met een heel bijzondere WK-sfeer… krijg ik nog steeds kippenvel als ik eraan terugdenk. Cumano was niet het snelste paard, maar we bleven weer foutloos, waardoor Beezie en Meredith onder druk stonden. Eigenlijk maakten ze allebei een fout, maar Beezie maakte pas een fout bij de laatste hindernis. Dat was ongelooflijk spannend.”

Hoe waren uw emoties op dat moment?

“Eigenlijk is het onbeschrijfelijk. Dat was een droom die uitkwam. Ongelooflijk. En daarna was er nog die emotionele prijsuitreiking en de bekroning in de menigte in de stad Aken. Dat was een abnormaal gevoel en ik hoop echt dat iedereen die in 2026 mee mag doen en de Wereldkampioenschappen in Aken van dichtbij mee kan maken, dat mag meemaken.”

