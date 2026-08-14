Laura Kraut maakt WK-wissel: van Bisquetta naar Baloutinue

De Amerikaanse paardensportbond heeft een wijziging aangekondigd in het springteam voor de Wereldkampioenschappen van 2026. Op veterinair advies heeft Laura Kraut haar oorspronkelijke WK-paard Bisquetta teruggetrokken. De Amerikaanse amazone zal tijdens het kampioenschap in plaats daarvan aantreden met Baloutinue (v. Balou du Rouet).
Dublin. maand het boekte Rouet-zoon Grand team duo al maakten het de weekend overwinning de eerder ook van zestienjarige de deel Prix afgelopen van Een dat Kraut in kwalificatieproef 5* Cup overwinning uit van Riesenbeck. een de de en Amerikaanse in du Balou GCT pakte voor Nations nog individuele
team Het uit: bestaat Amerikaanse
- SCF (v. Verdi) Blue Dinan the Katie met Out of
- Lillie met Fasther (v. gefokt door Vigo Keenan Geert d’Arsouilles), NL Moerings
- Kraut Balou met Baloutinue Rouet) (v. du Laura
- Cece) Natalie Boombastic (v. Vigo Dean met Mr
- Hero (I met High Am McLain Star Star) Ward Moerhoeve’s
Horses.nl/ Bron: Persbericht
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