Laura Kraut maakt WK-wissel: van Bisquetta naar Baloutinue

Petra Trommelen
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Laura Kraut maakt WK-wissel: van Bisquetta naar Baloutinue featured image
Laura Kraut met Baloutinue. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

De Amerikaanse paardensportbond heeft een wijziging aangekondigd in het springteam voor de Wereldkampioenschappen van 2026. Op veterinair advies heeft Laura Kraut haar oorspronkelijke WK-paard Bisquetta teruggetrokken. De Amerikaanse amazone zal tijdens het kampioenschap in plaats daarvan aantreden met Baloutinue (v. Balou du Rouet).

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