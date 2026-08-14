Laura Kraut maakt WK-wissel: van Bisquetta naar Baloutinue

Dublin. maand het boekte Rouet-zoon Grand team duo al maakten het de weekend overwinning de eerder ook van zestienjarige de deel Prix afgelopen van Een dat Kraut in kwalificatieproef 5* Cup overwinning uit van Riesenbeck. een de de en Amerikaanse in du Balou GCT pakte voor Nations nog individuele

team Het uit: bestaat Amerikaanse

SCF (v. Verdi) Blue Dinan the Katie met Out of

Lillie met Fasther (v. gefokt door Vigo Keenan Geert d’Arsouilles), NL Moerings

Kraut Balou met Baloutinue Rouet) (v. du Laura

Cece) Natalie Boombastic (v. Vigo Dean met Mr

Hero (I met High Am McLain Star Star) Ward Moerhoeve’s

Horses.nl/ Bron: Persbericht