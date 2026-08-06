Nederlandse selectie voor WK enkelspannen bekend

Bondscoach Ad Aarts heeft de Nederlandse selectie bekendgemaakt voor het FEI Wereldkampioenschap Enkelspan. Het wereldkampioenschap wordt van 1 tot en met 6 september verreden in München-Riem (Duitsland).

Ellen Liem Door

De Nederlandse equipe bestaat uit drie teamleden en vijf individuele deelnemers. Voor het teamresultaat kiest de bondscoach bewust voor een strategie met twee specialisten. Binnen het kampioenschapsklassement geldt per onderdeel één resultaat als wegstreepresultaat. Deze aanpak brengt een zeker risico met zich mee, omdat een minder resultaat van een teamlid lastiger op te vangen is. Tegelijkertijd biedt deze tactiek volgens Aarts juist de meeste kans op een aansprekend eindresultaat in een sterk internationaal deelnemersveld, waarin de verschillen vaak minimaal zijn.

Team WK enkelspannen

Larissa Jansma

Cindy Benschop

Eline Houterman

Individuele deelnemers

Saskia Siebers

Kim de Groot

Berry van den Bosch

Xander Tuitje

Wilbrord van den Broek

Reserves

Voor het team is op dit moment nog geen reserve aangewezen. Voor de individuele afvaardiging zijn Christiaan Provoost met Duran-H als eerste reserve en Marleen van Straten met Marvino als tweede reserve aangewezen.

Voorbereiding

Ter voorbereiding op het wereldkampioenschap staat op 15 en 16 augustus nog een trainingsweekend op het programma. Daarna richt de Nederlandse afvaardiging de blik volledig op München-Riem, waar begin september wordt gestreden om de wereldtitels in de enkelspansport.

Bron: KNHS