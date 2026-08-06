Nederlandse selectie voor WK enkelspannen bekend

Bondscoach Ad Aarts heeft de Nederlandse selectie bekendgemaakt voor het FEI Wereldkampioenschap Enkelspan. Het wereldkampioenschap wordt van 1 tot en met 6 september verreden in München-Riem (Duitsland).
De Nederlandse equipe bestaat uit drie teamleden en vijf individuele deelnemers. Voor het teamresultaat kiest de bondscoach bewust voor een strategie met twee specialisten. Binnen het kampioenschapsklassement geldt per onderdeel één resultaat als wegstreepresultaat. Deze aanpak brengt een zeker risico met zich mee, omdat een minder resultaat van een teamlid lastiger op te vangen is. Tegelijkertijd biedt deze tactiek volgens Aarts juist de meeste kans op een aansprekend eindresultaat in een sterk internationaal deelnemersveld, waarin de verschillen vaak minimaal zijn.
Team WK enkelspannen
Larissa Jansma
Cindy Benschop
Eline Houterman
Individuele deelnemers
Saskia Siebers
Kim de Groot
Berry van den Bosch
Xander Tuitje
Wilbrord van den Broek
Reserves
Voor het team is op dit moment nog geen reserve aangewezen. Voor de individuele afvaardiging zijn Christiaan Provoost met Duran-H als eerste reserve en Marleen van Straten met Marvino als tweede reserve aangewezen.
Voorbereiding
Ter voorbereiding op het wereldkampioenschap staat op 15 en 16 augustus nog een trainingsweekend op het programma. Daarna richt de Nederlandse afvaardiging de blik volledig op München-Riem, waar begin september wordt gestreden om de wereldtitels in de enkelspansport.
Bron: KNHS