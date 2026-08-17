Nederlandse springpaarden probleemloos door vetcheck in Aken

Alle Nederlandse springpaarden zijn maandagavond goedgekeurd tijdens de veterinaire keuring voor het WK springen in Aken. De vijf Nederlandse paarden Grandorado TN N.O.P., Denver, Mr. Tac, Ipsthar en Cassina Dior (reserve) kwamen probleemloos door de keuring en zijn daarmee klaar voor de start van het wereldkampioenschap.

Petra Trommelen Door

Voor twee paarden (Spanje en Denemarken) verliep de keuring minder soepel. Zij zijn doorverwezen naar de holding box en krijgen dinsdagmorgen tijdens de re-inspection om 07.45 uur een nieuwe kans om goedgekeurd te worden.

Morgen staat vervolgens de officiële training op het programma. Het eerste onderdeel van het WK springen, een 1,55 m. jachtparcours (Tabel C), begint woensdag.

Bron: Horses.nl