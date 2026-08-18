Peder Fredricson: ‘Als we de startlijn passeren, ligt alles nog open’

Savannah Pieters
Peder Fredricson: ‘Als we de startlijn passeren, ligt alles nog open’ featured image
Peder Fredricson met Alcapone des Carmille. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Door Savannah Pieters

Vier jaar geleden was Zweden in Herning de grote winnaar van de Wereldkampioenschappen springen. Het team, bestaande uit Henrik von Eckermann, Malin Baryard-Johnsson en de broers Jens en Peder Fredricson, was onverslaanbaar in de strijd om het goud. Individueel bekroonde Von Eckermann het succesvolle kampioenschap bovendien met de Wereldtitel.

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