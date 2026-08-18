Peder Fredricson: ‘Als we de startlijn passeren, ligt alles nog open’

Vier jaar geleden was Zweden in Herning de grote winnaar van de Wereldkampioenschappen springen. Het team, bestaande uit Henrik von Eckermann, Malin Baryard-Johnsson en de broers Jens en Peder Fredricson, was onverslaanbaar in de strijd om het goud. Individueel bekroonde Von Eckermann het succesvolle kampioenschap bovendien met de Wereldtitel.
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‘Alles open’ nog ligt
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Bron: Horses.nl
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