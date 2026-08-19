Primeur bij WK springen in Aken: ook eigenaar krijgt WK-medaille

Petra Trommelen
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Primeur bij WK springen in Aken: ook eigenaar krijgt WK-medaille featured image
Aken Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Voor het eerst krijgen tijdens het FEI Wereldkampioenschap in Aken niet alleen de ruiters, maar ook de eigenaren van de medaillewinnende paarden een medaille. De Jumping Owners Club (JOC) heeft zich samen met Jessica Kürten, voorzitter van de FEI Athletes’ Committee, ingezet voor deze bijzondere erkenning.

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