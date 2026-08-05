Sanne Voets niet naar WK Aken, Tessa Baaijens-van de Vrie in team

Sanne Voets heeft zich teruggetrokken voor het WK Paradressuur dat van 11 tot en met 23 augustus wordt verreden op het WK in Aken. De 18-jarige ruin Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi) van Voets toonde een beginnende blessure. Tessa Baaijens-van de Vrie, die vorig jaar met Happy Grace (v. Royal Dance) op het EK Paradressuur deel uitmaakte van het Nederlandse team, vervangt Voets.

Ellen Liem Door

”Verdriet, ongeloof en teleurstelling: vanmorgen hebben wij ons afgemeld voor het wereldkampioenschap in Aken. Al jaren monitoren we onze trainingen en Demanturs fitheid nauwgezet, onder meer met behulp van AI. Zo train ik dagelijks met een hartslagmeter. Die gegevens worden samengebracht in een speciaal ontwikkeld model en beoordeeld door een gespecialiseerd inspanningsfysioloog. Vorige week belde zij me: uit de data bleek dat de trainingen Demantur meer moeite kostten dan normaal. We gaven hem een paar dagen extra rust, maar dat leverde niet het verwachte herstel op. Daarop schakelden we uit voorzorg de dierenarts in, die na zorgvuldig onderzoek een beginnende irritatie bij de voorknie constateerde. Dat verklaarde de afwijkende data, al blijft de oorzaak onduidelijk”, aldus Sanne Voets.

Ongelukkige timing

“Wat wel helder is, is dat het voor Demantur nu het beste is om een paar weken rustig aan te doen en de training dan geleidelijk weer op te bouwen”, vervolgt Voets. “Met het WK voor de deur ronduit ongelukkige timing, maar mijn paard gaat natuurlijk altijd voor. Het belangrijkste is dat hij naar verwachting helemaal zal herstellen.”

Zes gouden WK-medailles

Aken zou het derde WK worden voor Voets en Demantur. De combinatie was er in 2018 (Tryon) en 2022 (Herning) ook bij. Toen wonnen zij beide keren driemaal goud.

Baaijens-van de Vrie van reserve naar team

De reservecombinatie van het Nederlandse paradressuurteam, Tessa Baaijens-van de Vrie met Happy Grace, Grade III, vervangt Sanne Voets.

Bondscoach Noortje Radstake: “Vorig jaar heeft Tessa op het EK laten zien dat ze mee kan doen.” De amazone liet zicht sterk zien op het EK Paradressuur in Ermelo. Daar behaalde ze naast teamzilver ook een individuele bronzen medaille en een vierde plaats in de kür.

Bron: Persbericht KNHS / persbericht Sanne Voets