TeamNL bondscoach Jarmila Lakeman heeft haar selectie bekendgemaakt voor het FEI Wereldkampioenschap Endurance, dat van 14 tot en met 20 december wordt gehouden in Butheeb, in de Verenigde Arabische Emiraten. In totaal vier enduranceamazones verdedigen de Nederlandse kleuren op dit kampioenschap, waar de kampioenschapsrit over 160 kilometer gepland staat op zaterdag 19 december.

KNHS Door

Het wereldkampioenschap zou oorspronkelijk plaatsvinden in Al Ula (Saoedi-Arabië), maar werd deze zomer verplaatst naar Butheeb, een locatie waar eerder al succesvol het WK Endurance werd georganiseerd.

“Met de combinaties die we geselecteerd hebben, sturen we paarden en ruiters uit die het verdienen om op dit WK uit te komen”, aldus TeamNL bondscoach Lakeman. “Het parcours in Butheeb bestaat grotendeels uit een uitdagende zandondergrond en daarvoor zijn sterke, fitte paarden vereist die over een lange afstand constant kunnen blijven presteren. Alle geselecteerden hebben laten zien dat ze daartoe in staat zijn.” De volgende vier amazones en hun paarden gaan de Nederlandse driekleur verdedigen in het grote, internationale veld:

Marijke Visser

De regerende Europese kampioen geldt als de uitgesproken kopvrouw van de TeamNL-afvaardiging. Lakeman schuwt de term wereldtop niet wanneer zij over Visser spreekt. Met Chaitana des Chaises en Stella des Bois kan de 33-jarige amazone kiezen uit twee paarden die beiden kunnen meedoen om een hoge klassering. De in Trois-Ponts, België, woonachtige Visser kent de omstandigheden in het Midden-Oosten bovendien goed en heeft veel ervaring met het rijden van dergelijke kampioenschappen. Wel noemt Lakeman de verplaatsing van Al Ula naar Butheeb een nadeel. Voor Al Ula had Visser op basis van eerdere ervaringen met haar beide merries een duidelijk plan. In Butheeb zijn de omstandigheden anders, met minder variatie in parcours en ondergrond, waardoor haar kansen vooraf lastiger in te schatten zijn.

Carmen Römer-Theunissen

Voor Lakeman vormt de 41-jarige, geroutineerde amazone uit Landgraaf een belangrijke schakel in de teamstrategie, die moet leiden tot minimaal drie fitte combinaties aan de finish. Römer-Theunissen staat nog met drie paarden op de longlist richting de laatste voorbereidingsfase, te weten Indira d’Havenne, Gazoline des Venelles en Anissa du Florival. De drie merries worden in verschillende omstandigheden voorbereid. Ze staan er momenteel allen goed voor en de laatste paar weken gaan uitwijzen wat de beste optie voor Carmen zal zijn.

Mijke Albersen

Voor de 55-jarige debutante is de WK-selectie een bijzonder verhaal. Haar Jackpot dos Guelros werd enkele jaren geleden in Portugal aangeschaft en staat daar gestald. Een bewuste keuze volgens Lakeman om het management rond de nu 12-jarige ruin niet te veranderen. Albersen woont zelf in Dubai en maakt gebruik van het Europese seizoen om haar kwalificaties en internationale wedstrijden met Jackpot te rijden. Haar verblijf in de VAE biedt voordelen voor de andere ruiters en begeleidingsstaf. Albersen is goed bekend met de omstandigheden in het Midden-Oosten, en is gedreven om voor het Nederlandse team uit te komen.

Shanti Roos

De selectie van Shanti Roos (49) en Fripon au Xois AA was volgens Lakeman geen moeilijke keuze. De in Groot-Brittannië woonachtige amazone en haar elfjarige ruin behoren de laatste jaren tot de vaste waarden in het team en beschikken samen over de nodige ervaring op internationale kampioenschappen. Volgens Lakeman staan paard en ruiter er momenteel goed voor en kunnen zij opnieuw een waardevolle bijdrage leveren aan het teamresultaat, zoals ze vorig jaar deden op het EK in Italië waar TeamNL de bronzen plak veroverde.

Ambities

Over de ambities is Lakeman realistisch. “Individueel hebben we met Marijke iemand die zich met de wereldtop kan meten. Als team ligt onze uitdaging vooral in het uitrijden van de wedstrijd. In endurance kan er veel gebeuren. We zullen volgens ons eigen plan rijden en daarmee hopen een zo goed mogelijk teamresultaat neer te zetten.”

TeamNL-selectie WK Endurance, Butheeb (VAE)

Marijke Visser – Chaitana des Chaises (eigenaar: Sjeik Abdullah bin Faisal) en Stella des Bois (eig.: Marijke Visser en Anzaq Mahmood)

Carmen Römer-Theunissen – Anissa du Florival (eig.: Carmen Römer-Theunissen, Lei Römer en Kay Theunissen), Gazoline des Venelles (eig.: Sjeik Abdullah bin Faisal) en Indira d’Havenne (eig.: Faisal Al Mutairi)

Mijke Albersen – Jackpot dos Guelros (eig.: Mijke Albersen)

Shanti Roos – Fripon au Xois AA (eig.: Shanti Roos)

TeamNL bondscoach: Jarmila Lakeman

TeamNL veterinair: Waling Haytema

TeamNL hoefsmid: Onno Grund

Het FEI Wereldkampioenschap Endurance 2026 werd vanwege de geopolitieke onrust in de regio verplaatst van Saoedi-Arabië naar het in de endurance bekende Butheeb International Endurance Village, op ongeveer een uur rijden van Abu Dhabi. Butheeb was eerder gastlocatie van het WK Endurance 2022 en naar inschatting van de FEI kan hier het komende WK op een verantwoorde, veilige manier worden gehouden.

Bron: KNHS