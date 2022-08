TeamNL wint Zilver, Jos Lansink: ‘Ik heb er geen woorden voor’

Zilver!!! De springruiters wonnen gisteravond zilver in de landenwedstrijd van het WK in Herning. Daarmee is de ticket voor de Olympische Spelen over twee jaar ook binnen. Zweden wint het goud. Maar wat een ongelooflijke spannende wedstrijd, waarin tot het laatst van alles gebeurde met de topteams. “Ik heb er geen woorden voor”, klinkt bondscoach Jos Lansink beduusd.

Harrie Smolders en Monaco N.O.P. deden wat ze zo vaak doen: foutloos blijven. Daarmee voegde TeamNL slechts zes strafpunten toe aan de 13.91. Zowel Sanne Thijssen als Maikel van der Vleuten kwamen over de finish met vier strafpunten. Jur Vrieling en Long John Silver hadden het meetellende resultaat met 2 strafpunten. Maikel, Jur en Harrie hebben zich geplaatst voor de finale op zondagmiddag. De zilveren WK-medaille en het Olympisch ticket zijn binnen voor de springruiters van TeamNL en hun bondscoach Jos Lansink. Na een dramatisch verlopen, spannende landenfinale in Herning.

‘We liepen eerst achter de feiten aan’

“Ik heb er geen woorden voor”, klinkt bondscoach Jos Lansink beduusd. “We liepen een beetje achter de feiten aan toen Maikel en Sanne hadden gereden met vier strafpunten. Toen dacht ik de kwalificatie voor Parijs wordt nu nog moeilijk. Als het op het eind dan zo omdraait, dat is ongelooflijk. Dan kun je ook zien hoe mooi onze sport is. Je moet erin blijven geloven tot de laatste hindernis en dat hebben we zeker gedaan. De ruiters hebben super sterk gereden. Ze hebben allemaal hun bijdrage geleverd aan deze zilveren medaille. Dat is ook super mooi. De Olympische kwalificatie is binnen, dat was het belangrijkste. En dat het dan nog bekroond wordt met de zilveren medaille, dan kan ik als coach niet meer dan tevreden zijn. Super.”

Smolders: ‘Nu moest het gebeuren’

Harrie Smolders en Monaco N.O.P. maakten het geweldig af met een magistrale foutloze ronde. Het was super spannend, ook omdat de computer met de uitslagen het voor gezien hield. “Het was onderhand wel nodig. We hadden al twee dagen niet helemaal het geluk aan onze zijde, maar nu het moest gebeuren, gebeurde het. Dat is prachtig in deze sfeer!”, vertelt Smolders direct na zijn toprit.

Na de rit van Harrie was zeker dat oranje slechts 6 strafpunten voegde bij de 13.91 na de eerste manche. Zweden was zeker van het goud. Door fouten van Christian Ahlmann voor Duitsland en Kevin Staut voor Frankrijk steeg het team van Jos Lansink verrassend en verdiend naar het zilver. Terwijl het tijdens de finale heen en weer bewoog op het scorebord van vier naar plaats zeven en uiteindelijk op zilver.

Vrieling: ‘Het voelt als goud’

Long John Silver van Jur Vrieling sprong net als in de eerste eerste manche uit het boekje en kwam nergens in de buurt van de balken. Op de finishlijn waren ze net te langzaam wat 2 strafpunten betekende. “Ik heb Long John Silver heel veel beloond. We hebben zilver maar het voelt voor mij als goud. Abnormaal hoe we allemaal gereden hebben. Ik ben ongelofelijk blij”, lacht Jur.

Van der Vleuten: ‘Duwde de plank eruit’

Op de steilsprong (hindernis 4) kregen Maikel van der Vleuten en Beauville Z N.O.P. een fout en sprongen verder een super ronde. De vier strafpunten tellen sowieso voor het team. Maikel staat op 5.96 strafpunten individueel en is zeker van deelname aan de finale op zondagmiddag. “Ik ben teleurgesteld. Hindernis 2 en 3 liepen niet zoals het moest. Ik kreeg veel opsprong op de muur waardoor ik negen galopsprongen maakte naar hindernis 3. Toen wilde ik na hindernis 3 de tijd wat inhalen en kreeg ik vanuit de wending weer zo’n terugafstand naar de plank. In gedachten gedachten was ik alweer naar voren aan het rijden en duw ik de plank eruit. Als ik ergens de fout niet verwachtte was het op die plank. Zonde dat zoiets gebeurt, je kunt het niet meer terugdraaien. De moeilijke dingen zoals de combinaties vloog hij zo doorheen.”

Thijssen: ‘Het moest uit zijn tenen komen’

Sanne Thijssen en Con Quidam RB reden een fantastische ronde. Ze kwamen wat dicht onder de insprong van de driesprong in de laatste lijn, waardoor het tweede element viel. Maar met vier strafpunten is dat een goed begin voor TeamNL. “Toen ik het parcours liep was ik wel onder de indruk, maar Ik heb gevochten voor een nulronde. Het moest uit zijn tenen komen. Con Quidam RB moet het van zijn vechtlust hebben. Drie dagen zo achter elkaar springen is een hele kluif voor hem. Vandaag gaf hij echt alles. Ik had een balk op de middelste, maar daarna maakte hij dat moeilijke lijntje toch goed af.”

Individueel staat Maikel op de negende plaats voorafgaand aan de finale 5.96 strafpunten. Harrie is nu elfde met 7.52 strafpunten en ook Jur plaatst zich voor de climax van het WK op zondagmiddag met een score van 8.29. Sanne staat op plaats 26 met 11.83 strafpunten. De beste 25 rijden zondag de finale.

Bron KNHS