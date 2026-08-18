WK Aken: Nederlandse para-dressuurpaarden goed door de vetcheck

Savannah Pieters
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Britney de Jong met Caramba N.O.P. bij de familiarization. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Dinsdagochtend stond voor de para-dressuurpaarden de veterinaire keuring op het programma. Doo Schufro van Annemarieke Nobel, Eisma’s Royal Fonq N.O.P. van Rixt van der Horst, Happy Grace met Tessa Baaijens-van de Vrie en Caramba N.O.P. van Britney de Jong kregen groen licht.

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