WK-Brons voor Maikel van der Vleuten en Beauville Z

Maikel van der Vleuten heeft met Beauville Z N.O.P. (v. Bustique) brons gewonnen op het WK Springen in Herning. Henrik von Eckermann en King Edward (v. Edward) lagen op goudkoers en hielden dat vol. De nummer één van de wereld, met volgens velen het beste paard dat er momenteel is, wordt Wereldkampioen. Jérôme Guery en zijn geweldenaar Quel Homme de Hus (v. Quidam de Revel) winnen verdiend het zilver, net als Eckermann hebben ze de hele week geen springfout gemaakt.

“Twee kampioenschappen op rij en drie medailles is gewoon geweldig” lacht Maikel van der Vleuten. “Ik zei gisteren nog dat je met dubbel nul op het podium zou komen. Mijn kleine rijfoutje van vrijdag heb ik vandaag super omgezet. De eerste ronde moest ik op de eerste hindernis wat werken, de tweede ronde was uit het boekje. Vooraf hoopte ik bij de laatste 12 te komen, maar ik durfde er niet op te rekenen op een podiumplaats.”

Van 9 naar 6 naar 3

Maikel van der Vleuten en Beauville Z N.O.P. persten er in de tweede finaleronde alles uit wat ze nog in zich hadden na de vier loodzware parcoursen op het WK. Na de tweede nulronde van de dag was de Nederlander van de negende naar de zesde plaats opgeschoven. Toen was het wachten wat de vijf combinaties erna nog deden. Toen er balken vielen bij Ben Maher en Faltic HB, Max Kühner en Electric Blue en het bij Jens Fredricson en Markan Cosmopolit de mist in ging, was de bronzen medaille een feit. Vorig jaar was er brons na een barrage in de Olympische finale in Tokio en nu dan WK brons. We mogen blij zijn dat Beauville Z tegenwoordig N.O.P. achter zijn naam heeft staan!

Bron: Horses.nl / KNHS

