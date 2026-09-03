WK enkelspannen: Wilbrord van den Broek derde op eerste dressuurdag

Het WK enkelspannen in München is vandaag begonnen met de eerste dressuurdag. Voor Nederland zette individuele deelnemer Wilbrord van den Broek een fantastische prestatie neer. Met Love To Dance (Danser x Jazz) scoorde hij 43,32 en staat daarmee op de voorlopige derde plaats.
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Philippot Jansma met 52,37 Dokoupil
Teamlid Foto: Galen naar V. FEI/Martin Laure
Dandy plaats. actie. voorlopige Larissa het tiende vandaag 52,37 scoorde op Voor ze team en de Jane staat daarmee kwam Nederlandse Jansma in Met
Tuitjer Sibers, en De Groot
ook plaats Nederland de rijdende 22e (49,64). Siebers de Nulleke met Kim ze TK behaalde plaats. 58,97, deelnemer staat tien. met Tuitjer De voor Groot individueel Luna top deelnemer Individuele de in 53,11. goed staat staan Xander Voor Met voorlopige elfde en individuele op zesde de Saskia nu Nareska voorlopige
dressuur Vervolg
team van Cindy en en nog komen 42 vervolgt Eline combinaties. in Berry Bosch. Morgen deelnemer Voor dressuur het Houterman Benschop de dan actie individuele den met Nederlandse
Uitslag
Bron: Horses.nl
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