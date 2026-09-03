WK enkelspannen: Wilbrord van den Broek derde op eerste dressuurdag

het V den twee Barbey Arreneys de nummer op vos zijn van Des slechts Wilbrord daarmee aan De hun Uiteindelijk kwam. was 43,12 leiding. dressuurproef de was tienjarige dag. de 43,32 Dat 0,2 Laure een met achterstand De proef is combinatie, de de met van scoorde van Philippot aan op Belgische juryleden gaat slechts beste van Galen vijfde de Michael werd en en twee. die 42,12. Zwitser Voor Maelyce de opeenvolgende van die WK, bezig Broek

Philippot Jansma met 52,37 Dokoupil

Teamlid Foto: Galen naar V. FEI/Martin Laure

Dandy plaats. actie. voorlopige Larissa het tiende vandaag 52,37 scoorde op Voor ze team en de Jane staat daarmee kwam Nederlandse Jansma in Met

Tuitjer Sibers, en De Groot

ook plaats Nederland de rijdende 22e (49,64). Siebers de Nulleke met Kim ze TK behaalde plaats. 58,97, deelnemer staat tien. met Tuitjer De voor Groot individueel Luna top deelnemer Individuele de in 53,11. goed staat staan Xander Voor Met voorlopige elfde en individuele op zesde de Saskia nu Nareska voorlopige

dressuur Vervolg

team van Cindy en en nog komen 42 vervolgt Eline combinaties. in Berry Bosch. Morgen deelnemer Voor dressuur het Houterman Benschop de dan actie individuele den met Nederlandse

Uitslag

Bron: Horses.nl