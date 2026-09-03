WK enkelspannen: Wilbrord van den Broek derde op eerste dressuurdag

Ellen Liem
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WK enkelspannen: Wilbrord van den Broek derde op eerste dressuurdag featured image
Wilbrord van den Broek. Foto: FEI/Martin Dokoupil
Door Ellen Liem

Het WK enkelspannen in München is vandaag begonnen met de eerste dressuurdag. Voor Nederland zette individuele deelnemer Wilbrord van den Broek een fantastische prestatie neer. Met Love To Dance (Danser x Jazz) scoorde hij 43,32 en staat daarmee op de voorlopige derde plaats.


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