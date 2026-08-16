WK Eventing deel 1 springen: De Jong en Bergsma maken fouten

Anne Boogman
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WK Eventing deel 1 springen: De Jong en Bergsma maken fouten featured image
Splinter Bergsma met Vigo Key SR Z. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Anne Boogman

In het eerste gedeelte van het springen voor het WK Eventing kwamen voor Nederland Sanne de Jong met Enjoy en Splinter Bergma met Vigo Key SR Z in de ring. In het moeilijke parcours maakten beide combinaties fouten. Jammer voor het teamresultaat want de drie Belgen Wouter de Cleene, Karin Donckers en Lara de Liedekerke kregen respectievelijk 0.8 tijdfouten, 4 en 0 strafpunten. De Belgen zijn Nederland weer voorbij.

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