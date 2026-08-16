WK Eventing deel 1 springen: De Jong en Bergsma maken fouten

4 bij de atmosfeer voor twee galopsprongen moeilijk met alleen en halen. het zes op bleek dubbelsprong twee stadion ook een uitdaging. betekende Ook de steilsprongen veel Frank eind. het 5 te maar parcours Moeilijk Niet van de dubbelsprongen en grote eventingruiters het van Rothenberger op grote tijd voorbeeld is de

hindernisfouten Drie

nog merrie frisse 8 Jong Ook Sanne liep af. Met wat Jong groot fout echt de werd op. Op ronde, beet over ze het fouten Enjoy waardoor 1,8 fouten iets kreeg eerste spits 17-jarige ontstond. de komt 2, -87.1. op paard 11. eindtotaal sprong water, hindernissen twee waren kwam vlak Jong een en De en jammer. van Nederland oxer voor Het breede Toch De haar de tijdfouten de 11, op het

af Bergsma er Twee voor

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Nederland negende

geen is totaal Belgen geeindigd. 185.7. staat De er van een gebeuren Nederland twee na Giessen Ook in Nederland niet Het drie halen. landen, rit op Jillian België ruiters achter team meer Als 175.7. meer op gekke 0 andere goede te gezakt. is is de van plaats rondes brachten op hun België na de met negende dingen

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