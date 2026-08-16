WK Eventing deel 1 springen: De Jong en Bergsma maken fouten

In het eerste gedeelte van het springen voor het WK Eventing kwamen voor Nederland Sanne de Jong met Enjoy en Splinter Bergma met Vigo Key SR Z in de ring. In het moeilijke parcours maakten beide combinaties fouten. Jammer voor het teamresultaat want de drie Belgen Wouter de Cleene, Karin Donckers en Lara de Liedekerke kregen respectievelijk 0.8 tijdfouten, 4 en 0 strafpunten. De Belgen zijn Nederland weer voorbij.
4 bij de atmosfeer voor twee galopsprongen moeilijk met alleen en halen. het zes op bleek dubbelsprong twee stadion ook een uitdaging. betekende Ook de steilsprongen veel Frank eind. het 5 te maar parcours Moeilijk Niet van de dubbelsprongen en grote eventingruiters het van Rothenberger op grote tijd voorbeeld is de
hindernisfouten Drie
nog merrie frisse 8 Jong Ook Sanne liep af. Met wat Jong groot fout echt de werd op. Op ronde, beet over ze het fouten Enjoy waardoor 1,8 fouten iets kreeg eerste spits 17-jarige ontstond. de komt 2, -87.1. op paard 11. eindtotaal sprong water, hindernissen twee waren kwam vlak Jong een en De en jammer. van Nederland oxer voor Het breede Toch De haar de tijdfouten de 11, op het
af Bergsma er Twee voor
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Nederland negende
geen is totaal Belgen geeindigd. 185.7. staat De er van een gebeuren Nederland twee na Giessen Ook in Nederland niet Het drie halen. landen, rit op Jillian België ruiters achter team meer Als 175.7. meer op gekke 0 andere goede te gezakt. is is de van plaats rondes brachten op hun België na de met negende dingen
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