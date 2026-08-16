WK Eventing: Nederlandse paarden goed door keuring

De drie Nederlandse paarden, Seattle Park van Jillian Giessen, Vigo Key SR Z van Splinter Bergsma en Enjoy van Sanne de Jong zijn vanmorgen goed door de veterinaire keuring gekomen. Het drietal kan vanmiddag vanaf 13.00 uur hun afsluitende springparcours afleggen. Omdat de Fransman Nicolas Touzaint zijn paard Diabolo Menthe heeft teruggetrokken voor de laatste inspectie, valt het Franse team uit. Het betekend dat Nederland voor het springen op de achtste plaats begint.

Anne Boogman Door

Het springen begint om 13.00 uur. Sanne de Jong en Enjoy zijn de eerste die voor Nederland in het grote stadion binnen rijden met startnummer 7. Splinter Bergsma en Vigo Key Sr Z volgen op plaats 20. De beste 25 uit het klassement beginnen om 15.30 uur. Met startnummer 44 komt dan Jillian Giessen in de oiste op Seattle Park.

De strijd om de medailles belooft spannend te worden. De eerste drie van het klassement, Michael Jung, Rosalind Canter en Laura Collett staan slechts 0,6 strafpunten uit elkaar.

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Live-uitslag

Livestream (CmH/FEI.tv)