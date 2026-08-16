WK Eventing: Jung kampioen, GB naar teamgoud, Oranje nog niet gekwalificeerd voor LA

Anne Boogman
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WK Eventing: Jung kampioen, GB naar teamgoud, Oranje nog niet gekwalificeerd voor LA featured image
Michael Jung en fischerChipmunk FRH Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Anne Boogman

Tot aan het einde bleef de strijd om de wereldtitel eventing enorm spannend in de Aachener Soers. Voor Nederland was er een negende plaats in de landenwedstrijd, net niet voldoende om nu al de Olympische kwalificatie binnen te halen. De beste drie combinaties na de cross wisten in de eindstrijd hun podiumplaatsen te behouden. Michael Jung pakte de wereldtitel met zijn 18-jarige crack fischerChipmunk FRH (v. Contendro I). De Britse amazones Rosalind Canter met Lordships Graffalo (v. Grafenstolz) en Laura Collett op London 52 (v. Landos) wonnen zilver en brons. Het teamgoud ging overtuigend naar de Britten. Zilver was er voor Duitsland en de Verenigde Staten klommen op naar het brons. Jillian Giessen, laatste starter voor Nederland, kon haar goede individuele plaatsing met Seattle Park (v. Reset xx) niet behouden. In het springen kreeg ze 20 strafpunten plus wat tijd. Giessen eindigde wel als beste Nederlandse op plaats 36.

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