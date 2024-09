WK Jonge Menpaarden: Saskia van Heesch en Just Wimphof-zoon winnen eerste kwalificatie vijfjarigen

Saskia van Heesch is sterk begonnen aan het WK Jonge Menpaarden in Lamotte Beuvron (Frankrijk). In het eerste onderdeel voor vijfjarigen stuurde ze Onana DG (Just Wimphof x Uptown) naar de eerste plaats. Daarmee gaat Van Heesch met haar dressuurgefokte KWPN-ruin aan de leiding in het Wereldkampioenschap.