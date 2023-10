WK Tweespannen paarden: Martin Hölle goud, Erik Evers brons

Erik Evers heeft een knappe prestatie geleverd door op het Wereldkampioenschap voor tweespannen de individuele bronzen medaille te winnen. Het was de eerste keer dat Evers een Wk reed. Landgenoot Stan van Eijk werd in het Franse Le Pin au Haras vierde. De Hongaar Martin Hölle werd voor de vierde keer op rij wereldkampioen, de Zwitser Marcel Luder won zilver. De landenwedstrijd werd gewonnen door Hongarije.

De bijna 43-jarige Erik Evers zet met zijn bronzen WK-medaille de kroon op een goed seizoen, waarin hij ook al de Nederlandse titel veroverde. Evers reed met zijn span een solide dressuurproef die met een score van 67% beloond werd. Door zijn 13e plaats in de marathon klom de tweespanrijder uit Oudenbosch een paar plekken in het klassement. Vanaf de achtste plaats begon Evers aan de lastige vaardigheidsproef, waarin geen van de 89 overgebleven deelnemers foutloos bleef. Evers liet de balletjes keurig op de kegels liggen en noteerde slechts een paar strafpunten voor tijdsoverschrijding. Daarmee reed hij naar de tweede plaats in de vaardigheid. De concurrentie bezweek grotendeels onder de druk, waardoor Erik Evers doorschoof naar het podium. Routinier Stan van Eijk stond met zijn vierde plaats net naast het podium, maar reed ook een hele sterke wedstrijd.

Ad Aarts: ‘Mooie opstap’

Het Nederlandse team verdedigde in Frankrijk de bronzen WK-medaille uit 2021, maar kon dit keer net geen eremetaal behalen. Onder leiding van bondscoach Ad Aarts werden de tweespanrijders van TeamNL vierde. “Ondanks het nipt mislopen van de teammedaille ben ik toch wel heel erg tevreden. Als je bij 90 deelnemers een derde en vierde plaats behaalt, dan ben ik daar best wel trots op”, meldt Ad Aarts na afloop van de prijsuitreiking. “Het team heeft elkaar goed aangevuld.” Aarts richt de blik ook snel weer vooruit: “Ik had nu vijf rijders mee die voor het eerst een WK reden. Dat Erik dan een medaille wint, is heel mooi. De jongere rijders die mee waren hebben veel geleerd en zijn zeker mensen voor de toekomst. Dit WK was een mooie opstap voor een nieuwe generatie rijders en paarden. Over twee jaar is het WK in Beekbergen, daar kunnen we mooi naar toe werken.”

Uitslag WK Tweespannen – individueel klassement

1 – Martin Hölle (Hon) – 145.83 strafpunten

2 – Marcel Luder (Zwi) – 158.77 strafpunten

3 – Erik Evers (Oudenbosch) – 163.42 strafpunten

4 – Stan van Eijk (Schinveld) – 165.71 strafpunten

17 -Ewoud Boom (Nijkerk) – 176.91 strafpunten

Uitslag WK Tweespannen – landenklassement



1 – Hongarije – 302.56 strafpunten

2 – Zwitserland – 317.04 strafpunten

3 – Duitsland – 322.72 strafpunten

4 – Nederland – 325.70 strafpunten



Uitslag individueel



Bron: KNHS / Horses.nl