Blum: ‘Wij kijken uit naar de nakomelingen van Alice’

In het Duitse programma Blickpunckt Sport waren Simone Blum en Jessica von Bredow-Werndl te gast. Beide amazones komen uit de Duitse deelstaat Beieren en hebben gemeen dat ze op de WEG in Tryon beide een gouden medaille kregen omgehangen.

Het interview begint met het onderwerp ‘talenten scouten’. Jessica von Bredow-Werndl steekt van wal: “Het scouten van paarden is net als roulette spelen. Het beste is om ze zo jonge mogelijk te scouten. Zo kijken wij vaak rond op de hengstenkeuring, waar de paarden nog onbeleerd zijn. Echter zijn de risico’s dan ook groter of een paard wel echt zo’n talent blijk te zijn.” Simone Blum kan niet anders dan dat te bevestigen en voegt er aan toe dat de prijzen de laatste jaren erg zijn gestegen en dat paarden van een jaar of vijf à zes bijna onbetaalbaar zijn.

Meer gevoel

Na de openingsvraag wordt er een filmpje gestart over de prestaties van de amazones tijdens de Wereldruiterpelen, waar ook Blums en Von Bredows echtgenoten aan het woord komen. Jessica’s man verklaard de successen van de amazones als volgt: “Vrouwen hebben meer gevoel en kunnen daarom beter paardrijden.”

Voor Jessica von Bredow veranderde de weinig na het winnen van team goud op de WEG. “Ze is heel gewoon gebleven. Ze doet wat ze het liefst doet: haar paarden verzorgen en traingen.”. Daarentegen heeft Simone Blum nog nauwelijks tijd om adem te halen na het winnen van de individuele titel bij het springen. Ze gaat inmiddels van de ene prijsuitreiking naar de andere met als hoogtepunt de titel ruiter van het jaar, die werd uitgereikt in Bahrein. Ook haar man is van mening dat Simone weinig is veranderd na het winnen van de titel. “Voor onze onderneming zijn dingen wel makkelijker geworden na het winnen van de titel. Ik hoop dat er zich nog sponsoren aanbieden, die mij steunen in de toekomst. Zodat ik ook de jonge paarden met een nog onzekere toekomst kan opleiden.”

Toekomst Alice

De presentator vraagt of Simone veel biedingen heeft ontvangen op Alice na het winnen van de Wereldtitel. “Wij hebben meteen gezegd dat Alice de komende twee jaar niet verkocht zal worden. Het lijkt dat mensen zich daaraan hebben gehouden.” Het tweejaarstermijn is gesteld met uitzicht op de Olympische Spelen. “Jessica attendeert mij er steeds op dat de Olympische Spelen al bijna zijn.”, vertelt Blum, die zich op de WEG kwalificeerde voor het evenement. “Nog maar twintig maanden.”, voegt Von Bredow er enthousiast achter aan.

Ook is de presentator nieuwsgierig wat er met Alice gaat doen als haar sportcarrière ten einde is. Hij neemt hierbij Totilas als voorbeeld, die nu een carrière heeft als dekhengst. Blum laat weten dat ze Alice graag zou inzetten in de fokkerij: “Het voordeel is dat Alice een merrie is. Wij kijken erg uit naar haar nakomelingen.”

Bekijk hier het gehele interview:

Bron: Horses.nl/Blickpunkt Sport