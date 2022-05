Denemarken onthult WK-selectietraject: Helgstrand en Jovian doen gooi naar plaats in team

De Deense Kampioenschappen dressuur zijn de eerste observatiewedstrijd richting het WK in Herning, maar op de startlijst van Herning ontbreken een paar namen die zeker voor een teamplaats in aanmerking komen. Cathrine Dufour en Bohemian, Carina Cassøe Krüth met Heiline's Danciera én Andreas Helgstrand met Jovian. Zij hebben alledrie hun pijlen gericht op Aken, ook een observatiewedstrijd voor de Denen.

De door Andreas Helgstrand gearrangeerde verkoop van Marshall-Bell van Daniel Bachmann-Andersen, die sinds het voorjaar van 2021 in mede-bezit was van Helgstrand Dressage, heeft een plaatsje doen vrijkomen in het team.

Veel bezoekers van de Deense hengstenkeuring in Herning dachten dat ze daar het (gouden) WK-team van Denemarken al hadden gezien: Cathrine Dufour met Bohemian, Carina Cassøe Krüth met Heiline’s Danciera, Nanna Skodborg-Merrald met Blue Hors Zatchmo (of een van haar andere twee top Grand Prix-paarden). Inmiddels ziet de realiteit er anders uit. Zatchmo is verkocht (maar Skodborg Merrald zal het WK nog wel halen met een van de andere Blue Hors-paarden) en hetzelfde geldt dus voor Marshall-Bell.

Jovian

Daarmee lijkt de baan vrij voor Andreas Helgstrand en Jovian. Toch verschijnen die twee niet op de eerste WK-observatie: het Deense Kampioenschap in Uggerhalne. Maar daarmee verkeert Helgstrand in goed gezelschap. Cathrine Dufour start Bohemian ook niet en hetzelfde geldt voor Carina Cassøe Krüth en Danciera. Op Ridehesten doet het Deense team uit de doeken dat de focus voor hen deze zomer ligt op CHIO Aken en dat Aken ook geldt als observatie.

Helgstrand, die in De Paardenkrant na het nationale Grand Prix debuut met de achtjarige Jovian al aanduidde dat hij al wel nadacht over het WK (“Wat Herning betreft: we gaan kijken hoe het loopt” en “Wie weet”), lijkt nu toch echt te gaan voor een plaats in het team. “Mijn plan is om Jovian in Hagen te rijden zodat we ons kunnen kwalificeren voor Aken. Ik denk dat zo’n wedstrijd echt iets voor hem is”, zegt hij tegen Ridehesten.

Bron: Ridehesten