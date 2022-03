Duits Olympisch Ruitersport Comité (DOKR) maakt kaders bekend voor WEG 2022

De Duitse sportbond heeft vandaag de kaders met ruiters bekend gemaakt voor de disciplines Dressuur, Springen en Eventing voor 2022. Deze groep zal zich middels kwalificatie wedstrijden gaan voorbereiden op selectie en deelname aan de World Equestrian Games die later dit jaar zullen plaatsvinden.

De W.E.G. 2022 zal dit jaar verdeeld zijn over verschillende locaties. Zo vinden de dressuur en het springen plaats in Herning (Denemarken) van 3-15 augustus. De eventing vindt een maand later van 14 -18 september plaats in Pratoni del Vivaro (Italië).

Duitsland heeft een grote vertegenwoordiging in haar Olympische kaders. Zo telt de dressuur 9 ruiters, het springen 7 ruiters en de eventing ook 9 ruiters. Opvallend detail is dat Eventing amazone Ingrid Klimke zowel bij de eventing als dressuur met een paard vermeld staat.

