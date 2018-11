FEI investeerde bijna 1 miljoen CHF in endurance op WEG

Onlangs werd al bekend dat de WEG niet meer in haar oude vorm zou terug keren. Nu blijkt dat de FEI bijna één miljoen Zwitserse kronen had geïnvesteerd in de endurance op de Wereldruiterspelen van Tryon.

“Om volledig eerlijk te zijn hadden wij als FEI echter het geluk dat Tryon zo moedig was en bereid om de enorme uitdaging aan te gaan om de Wereldruiterspelen slechts 22 maanden voorafgaand aan het evenement te organiseren. Zonder hen zouden we geen WEG 2018 gehad hebben. “, liet secretaris-generaal Sabrina Ibáñez. Daarnaast vermeldde ze dat de FEI alleen al bijna één miljoen Zwitserse frank heeft geïnvesteerd in het endurance-circuit, naast andere financiële ondersteuning door de FEI aan het organiserend comité om ervoor te zorgen dat de spelen plaats konden vinden.

Meerdere fouten

Ondanks de financiële steun van de FEI liep het Wereldkampioenschap endurance volledig in de soep. Het onafhankelijke ECIU (Equestrian Community Integrity Unit) heeft haar rapporten opgesteld over het evenement. Het instituut kwam tot de conclusie dat er vooral in de communicatie veel fouten zijn gemaakt. Deze gebrekkige communicatie werd vervolgens als oorzaak toegewezen aan de hoge druk die er ligt op het organiseren van alle disciplines tegelijk.

Bron: Horses.nl/Horsetalk