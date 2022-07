Brazilië met dressuurteam naar WK Herning

Brazilië en springruiters is een combinatie die bijna iedereen wel kent. Opvallend is dat Brazilië naast het springen ook met een volwaardig dressuurteam aan start zal verschijnen tijdens het WK in Herning. Aanvoerder van het team zal ongetwijfeld João Vitor Marcari Oliva zijn, de ruiter staat op dit moment op plaats achtenvijftig in de FEI ranking.

De Braziliaanse bondscoach Sergio de Fiori laat weten erg blij te zijn met de kwaliteit van het team. ‘Het is voor ons een speciaal moment en zijn dan ook heel blij dat we een team kunnen afvaardigen. We hebben natuurlijk João die bij de beste ruiters van de wereld hoort, Pedro die in Europa meerdere keren op het podium eindigde en Nuno die nog maar kort een combinatie is met zijn paard maar nu al aan de kwalificatie eisen voldoet.’

Het team van Brazilië bestaat uit:

João Vitor Marcari Oliva met Escorial Horsecampline (v. Spartacus)

Pedro Tavares de Almeida met Famous do Vouga (v. Riopele)

Nuno Chaves de Almeida met Feel Good VO (v. Franziskus)

Bron: eurodressage