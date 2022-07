Glamourdale en Everdale nog in de running voor WK Herning

Glamourdale (v. Lord Leatherdale) was de grote afwezige tijdens het CHIO Aken. Het leek er daarmee op dat de hengst niet naar het WK in Herning zou gaan wat later dit jaar in Augustus begint. Van Olst Horses laat echter op facebook weten dat de hengst nog op de shortlist staat en tijdelijk uit de actieve dekdienst wordt gehaald. Charlotte Fry zit daarmee in de luxe positie met twee toppaarden die nog in de running zijn voor een teamplaats.

Van Olst Horses heeft op Facebook bekend gemaakt dat de hengst Glamourdale vanaf 12 juli tijdelijk alleen beschikbaar is voor de fokkerij via diepvriessperma. Charlotte Fry, de amazone van Glamourdale, staat op de shortlist voor het WK in Herning. Om de de best mogelijke voorbereiding op het WK dressuur mogelijk te maken heeft Van Olst besloten de hengst tijdelijk uit de actieve dekdienst te halen.

In de periode van 12 juli richting het WK is de hengst alleen beschikbaar via diepvriessperma. Mocht de combinatie niet naar het kampioenschap gaan dan komt de hengst eerder weer beschikbaar. In afwezigheid van Carl Hester en Charlotte Durjardin kunnen Charlotte Fry en Glamourdale zomaar eens de topcombinatie worden voor Groot-Brittanië. In Compiègne liep de hengst van Gertjan van Olst nog naar bijna 80% in de FEI Nations Cup Grand Prix.

Bron: VanOlstHorses