Ierland met drie debutanten naar WK Herning

Ook Ierland heeft sinds 2019 weer een team voor het Wereldkampioenschap dressuur in Herning. Vier combinaties zijn er geselecteerd om de Ierse eer hoog te houden waarvan er drie debuteren op een groot kampioenschap. Het doel is een top-twaalf klassering om vanaf daar verder te werken voor kwalificatie van de Olympische Spelen van Parijs 2024.

Grote afwezige in het team is Heike Holstein, die Ierland als enige vertegenwoordigde op de Olympische Spelen van Tokio. Haar toppaard Sambuca (v. Samarant) is verkocht naar Amerika en Holstein heeft nog geen opvolger klaarstaan. Het Ierse team voor het WK dressuur in Herning bestaat uit:

Alex Baker met Dutchman (v. Jazz)

Sorrell Klatzko met Turbo (v. Totlias)

Abi Lyle met Giraldo (v. Rousseau)

Anna Mervelt met Esporim (v. Pagao)

Bron: Horse&Hound