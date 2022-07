KNHS publiceert Longlist TeamNL dressuur: Dream Boy wel, Double Dutch niet

Over een maand gaat het Wereldkampioenschap in Herning van start. De nominatieve inschrijving is gedaan en dat betekent dat de KNHS de longlist voor dressuur, springen en paradressuur heeft vastgesteld. De definitieve selectie wordt op 20 juli bekend gemaakt, op Stal Jos Lansink.

Bondscoach Alex van Silfhout heeft Dinja van Liere, Hans Peter Minderhoud, Denise Nekeman, Karen Nijvelt, Emmelie Scholtens, Marieke van der Putten en Thamar Zweistra op zijn lijst gezet. Opvallende afwezige is Zweistra’s Hexagon’s Double Dutch, die in Aken nog 72.174 en 71.425% scoorde in de landenwedstrijd. Opmerkelijk, zeker omdat Boston STH en Elysias lagere scores behaalden.



Blijkbaar is er ook nog hoop dat de geblesseerde Glock’s Dreamboy op tijd fit is. Hij staat ook hij op de lijst, ondanks dat hij alle observaties miste.

De bekendmaking van de definitieve teams voor het WK in Herning vindt plaats op 20 juli bij Stal Jos Lansink.



Longlist TeamNL dressuur WK Herning

Hans Peter Minderhoud (Oosterbeek)

GLOCK’s Dream Boy (Hengst, zwart, 2008, v.Vivaldi)

Eigenaar: Glock HPC Holding BV, Palmar BV (J.T.M. Maree), Stal Brinkman V.O.F. en TC Dutch Sporthorses (T.J.M. Coomans)



Denise Nekeman (Hasselt)

Boston STH (Hengst, donkerbruin, 2006, v.Johnson)

Eigenaar L.F Nekeman

Karen Nijvelt (Hoeven)

Elysias (Ruin, zwart, 2009, Jazz)

Eigenaar: Niels Leenaars, Karen Nijvelt en Twan van Woensel

Emmelie Scholtens (Gorinchem)

Indian Rock (Hengst, bruin, 2013,v. Apache)

Eigenaar: Ad Valk en Black Horses BV

Marieke van der Putten (Groesbeek)

Torveslettens Titanium RS2 (Ruin, donkerbruin, 2012, v.Totilas)

Eigenaar: Jacques Lemmens en Saskia Lemmens-Reijnen

Dinja van Liere (Uden)

Hermès (Hengst, donkerbruin, 2012, v.Easy Game)

Eigenaar: Joop van Uytert

Hartsuijker (Ruin, vos, 2012, v.Johnson)

Eigenaar: Jan Pieter Dalsem

Thamar Zweistra (Schore)

Hexagon’s Ich Weiss (Hengst, schimmel, 2013

Eigenaar: Stal Hexagon BV