Van der Schaft stelt Fins dressuurteam WK Herning op

Rien van der Schaft heeft vier combinaties aangewezen die Finland mogen vertegenwoordigen op de Wereldkampioenschappen in Herning. Naast Henri Ruoste en Emma Kanerva zijn dat Mikaela Soratie met Hot Casanova (Hotline x Kostolany) en Stella Hagelstam, die pas sinds mei dit jaar een combinatie vormt met de voorheen door Charlotte Dujardin en Amy Woodhead gereden merrie KOM Fairy Tale (Fürst Heinrich x Weltmeyer).

Zowel Ruoste als Kanerva staan met twee paarden op de lijst en mogen zelf de keuze maken welk paard ze naar Herning meenemen. Ruoste bracht recent de twaalfjarige Kontestro DB (Contendro I x Cassini II) op CHIO Aken aan de start en werd daar met 82,735% vijfde in de Grand Prix kür. In februari dit jaar zette de combinatie op CDI5* Doha met 84,245% een vet persoonlijk record neer. Vorig jaar werden ze nog zesde in de kür op de Europese kampioenschappen in Hagen.

Greek Air of Mist of Titanium?

Kanerva reed op diezelfde Europese kampioenschappen de nu elfjarige Greek Air (Gribaldi x Florestan I) de ring binnen, maar er bestaat een kans dat ze voor het WK op haar andere troef Mist of Titanium (Millennium x Diamonit I) mikt. De pas tienjarige Oldenburger maakte in februari dit jaar zijn internationale Grand Prix-debuut en werd onder andere in de CDI3*-tour op Horses & Dreams in Hagen twee keer tweede met scores ruim over de 73%. Bij de volgende twee starts in Compiègne en Hagen wist hij die scores echter niet te evenaren.