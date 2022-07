Longlist TeamNL Para-dressuur WK Herning bekend

In augustus vinden de Wereldkampioenschappen plaats in Herning, Denemarken. De nominatieve inschrijving is gedaan en de bondscoaches hebben hun eerste selecties gemaakt. Dit betekend dat de KNHS ook de longlist voor de para-dressuur heeft gepubliceerd. De Nederlandse top is breed en Joyce van Rooijen-Heutink zal met het sterkste team van start willen gaan. Voor de longlist zijn zeven ruiters geselecteerd waarvan alleen Frank Hosmar twee ijzers in het vuur heeft. De definitieve selectie wordt op 20 juli bekend gemaakt, op Stal Jos Lansink.

Bondscoach Joyce van Rooijen- Heutink heeft zeven combinaties geselecteerd die kans maken om deel te nemen aan het WK in Herning. Frank Hosmar staat natuurlijk met zijn toppaard Alphaville N.O.P (v. Sandreo) op de lijst en heeft ook met Guetta (v. Sandreo) nog een ijzer in het vuur. Opvallend is dat beide paarden afstammen van de hengst Sandreo. Verder zien we Lotte Krijnsen, Maud de Reu, Britney de Jong, Annemarieke Rolings, Demi Haerkens en Sanne Voets. Laatste twee genoemde waren tijdens de observatiewedstrijden sterk aan elkaar gewaagd waarbij er een klein voordeel was voor Demi Haerkens die EHL Daula uitstekend in vorm heeft.

De bekendmaking van de definitieve teams voor het WK in Herning vindt plaats op 20 juli bij Stal Jos Lansink.

Longlist TeamNL Para-dressuur WK Herning

Demi Haerkens (Helmond)

EHL Daula (Merrie, KWPN, vos, 2008 v.Gribaldi)

Eigenaar: EHL Horses, P. Swinkels, R. Swinkels, B.Ugen

Sanne Voets (Berghem)

Demantur RS2 N.O.P. (Ruin, KWPN, vos, 2008, v.Vivaldi)

Eigenaar: RS2 Dressage Center de Horst

Frank Hosmar (Haarle)

Alphaville N.O.P. (Ruin, KWPN, bruin, 2005, v. Sandreo)

Guetta (Ruin, KWPN, bruin, 2011, v. Sandreo)

Eigenaar: F. Hosmar en A. Hosmar-Keekstra

Lotte Krijnsen (Enschede)

Rosenstolz (Merrie, OLD., donkerbruin, 2006, v.Rotspon)

Eigenaar: Fam. Krijnsen

Maud de Reu (Zwolle)

Webron NOP (Ruin, KWPN, bruin, 2003, v. Sir Sinclair)

Eigenaar: Boris Braam

Britney de Jong (Utrecht)

Caramba (Ruin, KWPN, donkerbruin, 2007, v. Tuschinski )

Eigenaar: Yvette Vreeburg

Annemarieke Roling (Schoonloo)

Doo Schufro (Ruin, OLD., zwartbruin, 2009 v.Doolittle)

Eigenaar: A. Nobel, G. Hollema