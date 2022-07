Duits longlist WK Herning springen bekend

In navolging van het CHIO Aken heeft de Duitse bond de longlist gepubliceerd voor het WK springen. Op de lijst staat natuurlijk de jonge Gerrit Nieberg die op sensationele wijze de grote prijs van Aken wist te winnen. De Duitser wonnen op donderdag ook al de landenwedstrijd in eigen huis en geven daarmee duidelijk hun visitekaartje af voor het WK in Herning later dit jaar.