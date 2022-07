Harry Charles met vier paarden op Britse longlist WK Herning

De Britse springruiter Harry Charles is pas drieëntwintig jaar maar kent een uitstekend seizoen. Het is ook niet verassend dat de jonge Brit de nominatieve inschrijving voor het WK springen heeft gehaald. De longlist halen voor het Britse springteam op deze leeftijd is al een hele prestatie an sich, Harry Charles maakt dit nog specialer door zich met maar liefst 4(!) paarden in de kijker te rijden.

In totaal staan er veertien combinaties op de lijst. John Whitaker is het levende bewijs dat de paardensport lang op topniveau beoefend kan worden. Harry Charles en Joe Stockdale mogen met hun drieëntwintig dan de jonkies zijn, John Whitaker is met zijn zevenenzestig jaar dit jaar in absolute bloedvorm en staat dan ook op de longlist. De regerend Olympisch Kampioen Ben Maher staat natuurlijk ook op de lijst met zijn twaalfjarige Explosion W en nieuwe troef Faltic HB. De complete longlist bestaat verder uit:

Scott Brash met Hello Jefferson (v. Cooper van de Heffinck)

Harry Charles met Aralyn Blue (v. Chacco-Blue)

Harry Charles met Romeo 88 (v. Contact van de Heffinck)

Harry Charles met Stardust (v. Chacco-Blue)

Harry Charles met Casquo Blue (v. Chacco-Blue)

Jodie Hall McAteer mte Salt’n Peppa (v. Stolzenberg)

Amy Inglis met Wishes (v. Guidam)

Ben Maher met Explosion W (v. Chacco-Blue)

Ben Maher met Faltic HB (v. Baltic VDL)

Matthew Sampson met Fabrice DN (v. Emilion)

Joe Stockdale met Cacharel

Ellen Whitaker met Spacecake (v. Stakkatol)

Jack Whitaker met Valmy De La Lande (v. Mylord Carthago)

John whitaker met Unick De Francport

Bron: Horse&Hound