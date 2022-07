Dinja van Liere: ‘Ontzettend jammer dat ik niet mee kan doen aan de Pavo Cup’

Bondscoach Alex van Silfhout heeft het team voor het Wereldkampioenschap in Herning nog niet bekend gemaakt, maar ondertussen kan Dinja van Liere er wel vanuit gaan dat ze met Hermès in het team zit. Dat betekent ook dat ze de Pavo Cup finale met de paarden van Reesink Horses mist. En daar baalt de topamazone van.

“Andere jaren was de Pavo Cup altijd midden augustus dus ik ging er van uit dat het dit jaar ook zou passen met het WK.”

Eerste week augustus

Dit jaar is het anders: de KWPN Kampioenschappen zijn in de eerste week van augustus gepland en daarmee is dus ook de finale van de Pavo Cup gelijktijdig met het Wereldkampioenschap dressuur.

De agenda van het Nationaal Hippisch Centrum laat zien dat er ook nog ruimte was in de tweede week van augustus (halverwege die week, op 10 augustus, zijn de dressuurruiters klaar in Herning). Vervolgens begint op het NHC vanaf maandag 15 augustus wel de Hippiade (eerder dan andere jaren in verband met schoolvakanties), waar natuurlijk ook het één en ander aan opbouw moet worden gedaan.

Heel wat toppaarden ontbreken

“Ik snap niet goed hoe het KWPN de Pavo Cup-finale gelijktijdig met een Wereldkampioenschap kan organiseren en ik ben bang dat er daardoor heel wat toppaarden niet zullen zijn. Alleen ik had eigenlijk zeven paarden dit jaar voor de Pavo Cup”, zegt Van Liere.



KWPN: Helaas geen andere opties

“Het is altijd een hele puzzel om alles gepland te krijgen, daarin zijn wij ook afhankelijk van de beschikbaarheid van het NHC”, reageert Ralph van Venrooij namens het KWPN. ”Wij konden de KWPN kampioenschappen niet organiseren in de traditionele week omdat het NHC deze week niet beschikbaar was omdat de KNHS de Hippiade tijdens de schoolvakanties organiseert. Na de Hippiade organiseren was geen optie omdat je dan te dicht op het WK jonge dressuurpaarden zit.”

“ De eerste proef voor de individuele dressuur begint inderdaad op zaterdag 6 augustus, en de laaste proef is op woensdag 10 augustus. Dus was het ook geen optie om in die tweede week de Pavo Cup te organiseren omdat dan dezelfde problematiek ontstaat omdat de ruiters dan ook de paarden niet hebben kunnen trainen voor de Pavo Cup. uiteraard betreuren wij het dat er daarom een aantal combinaties niet aanwezig zullen zijn. Het betreft enkele ruiters en wij zijn er van overtuigd dat er een sterk deelnemersveld aan de start komt in Ermelo.”

Toppers van vorig jaar

Van Liere werd vorig jaar met McLaren (v. Morricone I) 2e in de Pavo Cup-finale voor vierjarigen en 8ste in diezelfde finale met Mauro Turfhorst (v. Zonik). Bij de vijfjarigen nam ze met respectievelijk Lowlands (v. Millennium), Leonidas (v. Trafalgar) en Labarron (v. For Romance I) de 4e, 5e en 6e plaats in. Alleen al die vijf toppers zijn er dus niet bij dit jaar.

Ook de andere mogelijke teamleden, zoals Emmelie Scholtens, Marieke van der Putten en Thamar Zweistra, hebben bijna elk jaar paarden in de Pavo Cup-finales. Als Emmelie Scholtens het team haalt met Indian Rock, zal onder andere de zesjarige Las Vegas zijn Pavo-titel waarschijnlijk niet kunnen verdedigen.

Hetzelfde geldt ook nog voor Charlotte Fry, die hoogstwaarschijnlijk in het Britse team zit. Zij zal de Pavo Cup met de jongere Van Olst-hengsten missen. Kortom: heel wat toppers zullen ontbreken.