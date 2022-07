Nog steeds kaarten te koop voor FEI Wereldkampioenschappen in Herning

Als u van plan bent om de FEI Wereldkampioenschappen in Herning van 6 tot en met 14 augustus bij te wonen, dan zijn er nog tickets te koop voor alle dagen en voor alle vier de disciplines.

“We hebben vernomen dat velen denken dat de kaarten voor Herning2022 zijn uitverkocht, maar dit is niet het geval”, benadrukt Jens Trabjerg, die samen met Casper Cassøe organisator is van de FEI Wereldkampioenschappen in Herning (Denemarken).

4-voudig WK

Er is een veel belangstelling voor het kopen van kaarten voor het 4-voudig Wereldkampioenschap (dressuur, springen, paradressuur en voltige) in Herning en met name voor de dressuurrubrieken. Maar er zijn nog kaarten beschikbaar voor alle kampioenschappen in meerdere ticketcategorieën.

Vip-tafels

Er zijn nog slechts een paar tafels te koop in de VIP-sectie in het Stutteri Ask Stadium. Als u de FEI Wereldkampioenschappen first class wit meemaken, neem dan contact op met: VIP | Herning 2022.

Hotelkamers

Herning2022 heeft toegewijde medewerkers die u graag helpen met het vinden van beschikbare hotelkamers in Herning en omgeving. En daarnaast is er nog plek op camping ‘The Village’ op het wedstrijdterrein. U kunt op de hoogte blijven via de website: www.herning2022.com of de Herning2022-app downloaden: hier begint uw reis – met de nieuwe Herning2022-app! | Herning 2022.

Programma FEI Wereldkampioenschappen

Stutteri Ask Stadium:

Dressuur, 6 – 10 augustus

Springen, 10 – 14 augustus

BB Horse Arena:

Paradressuur, 10 – 14 augustus

Jyske Bank Boxen:

Voltige, 6 – 10 augustus

Klik hier voor de kaartverkoop