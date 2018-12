Horses.nl jaaroverzicht 2018: WEG Tryon

Het lijkt al weer een hele tijd geleden, de WEG in Tryon. Maar feitelijk liggen de Wereldruiterspelen nog maar drie maanden achter ons. De Wereldruiterspelen werden een doorslaand succes voor de Nederlandse pararuiters met negen (uit negen) medailles, de tiende medaille voor Nederland kwam met het zilver voor het menteam. Medailles voor de Oranje spring-, dressuur-, en eventingruiters bleven uit. Maar deze editie van de WEG ging het misschien nog wel het meest over de (weers)omstandigheden en organisatorisch drama in North-Carolina.

Van alle WEG-berichten die wij publiceerden, klikte u het meeste op het drama dat zich voltrok bij het Wereldkampioenschap endurance. 53 paarden belandden in een kliniek, een Nieuw-Zeelands paard moest worden geëuthanaseerd.

Bouwput

De enduranceruiters beten het spits af op deze Wereldkampioenschappen, die ook wel als World Construction Games werden gekenmerkt, en hadden daarmee geen geluk. Paardenkrant-Horses.nl-hoofdredacteur Dirk Willem Rosie trof bij aankomst een bouwput aan en het bericht dat hij daarover pleegde zorgde ook voor een piek in de statistieken. Datzelfde gold voor de eerste foto’s die wij publiceerden van de situatie ter plaatse en een berichtje over de huisvestingsproblemen.

Liveblogs

Dat u in deze tijden van livestreams nog steeds blij bent met de liveverslaggeving van Horses.nl, blijkt wel uit de cijfers van de verschillende liveblogs. Het best scoorde de liveblog van de tweede dressuurdag (de ontknoping van de landenwedstrijd), gevolgd door het verslag van de eerste dressuurdag, de eerste wedstrijddag voor de springruiters, de individuele dressuurstrijd in de Spécial en het tweede springonderdeel.

Ook het bericht dat de kür op muziek definitief van de baan was, zorgde voor veel verkeer en ook de interviews die Dirk Willem Rosie ter plaatse maakte met Emmelie Scholtens na de Grand Prix, met Isabell Werth na de Grand Prix met Bella Rose en met Edward Gal na de Spécial vonden gretig aftrek.

Randzaken

Maar zoals altijd op een groot kampioenschap, wordt er ook veel gepraat (en gelezen) over ‘randzaken’. In deze categorie was de clicktopper het bericht over Apache die zijn first class vliegreis had overleefd. Maar ook Hans Peter Minderhoud trok de aandacht flink met een uitspraak op facebook. ‘Gaan we nu ook los op de springmannen?‘, vroeg de dressuurruiter zich af toen de Oranjejassen geen medaille mee naar huis namen.

Dat Jur Vrieling met twee gebroken ribben naar Tryon ging, genereerde ook behoorlijk wat verkeer naar onze site. Datzelfde gold voor het bericht over Demi Vermeulen die (tevergeefs) naar de rechter ging om een Tryon-ticket af te dwingen en het bericht (en de fotoserie) over het gevallen menpaard van Christoph Sandmann.

TV-tijden en handige links

Het vaakst klikte u op de overzichtspagina met al het nieuws over de Wereldruiterspelen met daar onder andere de tv-tijden en alle handige links. In het komende EK-jaar (in Nederland) zorgen we zeker weer voor zo’n overzichtspagina.

Klik hier voor alle WEG-berichten

Bron: Horses.nl