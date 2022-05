Melissa Galloway en John Thompson voor Nieuw-Zeeland naar WK Herning

De eerste individuele deelnemers voor het Wereldkampioenschap in Herning zijn bekend. Voor Nieuw-Zeeland mogen Melissa Galloway met Windermere J'Obei (Johnson x Pompei xx) en John Thompson met de KWPN-gefokte hengst JHT Chemistry (Connaisseur x Johnson) naar Denemarken afreizen.

“Ontzettend blij dat ik geselecteerd ben om mijn thuisland op de Wereldkampioenschappen te mogen vertegenwoordigen. Ik heb Chemistry op vierjarige leeftijd in Nederland gevonden en we hebben deze hele reis samen afgelegd, van jong paard tot nu zijn derde seizoen op Grand Prix-niveau. Het was natuurlijk hard werken, met vroege ochtenden en nachten. Ik heb altijd hoge verwachtingen van hem gehad en hij heeft al mijn verwachtingen overtroffen”, schrijft Thompson op Facebook.

Trots

“Ik ben heel trots om te mogen zeggen dat Joey en ik geselecteerd zijn om Nieuw-Zeeland in Herning te mogen vertegenwoordigen. Dit is iets waar ik al heel lang van gedroomd heb en om dit samen met Joey te mogen doen, die ik al vanaf het kleine begin heb, maakt het voor mij nog specialer. De afgelopen tien jaar zijn we samen op een grandioze reis geweest”, aldus Galloway.

Bron: FB