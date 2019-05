Mogelijk nog geen definitief einde Wereldruiterspelen

Met nog kandidaten die alle zeven disciplines onderdak kunnen bieden, lijkt er toch nog een kans te zijn op het voortbestaan van de Wereldruiterspelen. De organisatie van een evenement waar zeven disciplines aan bod komen bleek in het verleden niet te mee te vallen. De FEI besloot daarom individuele biedingen te accepteren en daarmee leek er een einde te komen aan de Wereldruiterspelen.

Een twintigtal steden in Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika gaf aan interesse te hebben in het organiseren van een Wereldkampioenschap met één of meerdere disciplines. Er is niet bekend gemaakt om welke steden het gaat, maar de FISE (Italiaanse Hippische Federatie) heeft wel aangegeven in Rome onderdak te kunnen bieden aan vijf disciplines, uitgezonderd het mennen en de endurance. De FEI maakt de kandidaten bekend op 7 juni.

Slachtoffers van eigen succes

“Ik denk dat we slachtoffers van ons eigen succes zijn. Onze sport blijft groeien en er zijn steeds meer landen in staat om mee te draaien op het hoogste niveau. Om die reden is het voor organisatoren moeilijker, het is een groot evenement met veel atleten en daar zijn de nodige kosten aan verbonden”, sprak FEI-president Ingmar de Vos op de SportAccord conventie.

Strengere eisen

Om verzekerd te zijn van een succesvolle organisatie, stelt de FEI hogere eisen. De Wereldruiterspelen van 2018 in Tryon vielen voor een deel, letterlijk en figuurlijk, in het water. Dergelijke situaties wil de FEI voor de editie van 2022 voorkomen. Ervaring en bewezen accommodaties behoren tot de eisen. “We zijn het onze atleten verschuldigd te kunnen presteren onder de beste omstandigheden in een stabiele omgeving. Multi-disciplinaire biedingen hebben de voorkeur, maar niet ten koste van alles.”

Bron: Sportcal