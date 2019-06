Tien landen willen Wereldruiterspelen 2020 organiseren

Het biedproces om de Wereldruiterspelen is officieel begonnen en daarbij zijn er tien landen die zich aan hebben geboden om de organisatie op zich te nemen. Na enig organisatorisch drama in Tryon heeft de FEI besloten dat er in 2022 ook individuele Wereldkampioenschappen mogen worden georganiseerd, maar zijn ook twee organisatoren die zich hebben aangemeld om de gehele ruiterspelen onder één dak te organiseren: Italië (Rome) en Saoedi-Arabië (Riyad).