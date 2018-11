Wereldruiterspelen afgeschaft – WK’s per discipline keren terug

De FEI Wereldruiterspelen (World Equestrian Games) houden in de huidige vorm op te bestaan. De FEI heeft dat tijdens de General Assembly in Bahrein besloten, nadat zich nog steeds geen geschikte kandidaat had gemeld om het evenement in 2022 te organiseren. De laatste editie in Tryon werd geplaagd door organisatorische problemen, maar ook eerdere edities verliepen niet vlekkeloos.

Elke discipline in de paardensport krijgt nu weer een eigen Wereldkampioenschap voor senioren. Er gingen al steeds meer stemmen op om de kampioenschappen weer te splitsen en terug te keren naar de oude situatie.

In 1990 werd de ‘WEG’ voor het eerst georganiseerd en vervolgens werden de spelen iedere vier jaar gehouden. In 1994 was de eer aan Den Haag. Ook daar bleek het lastig om zeven verschillende wereldkampioenschappen, elk met hun eigen spelregels en eisenpakket, simultaan te organiseren.

Bouwput

In september van dit jaar was Tryon het toneel van de (voorlopig) laatste editie van de Wereldruiterspelen. Daar kwam nog een delegatie uit Kronenberg kijken, waarna gespeculeerd werd of Nederland opnieuw de WEG naar zich toe zou trekken.

De editie in Tryon werd geplaagd door problemen, met onder meer een afgelasting van de titelstrijd in de Endurance en een ingekort dressuurkampioenschap. Ook vonden de Wereldruiterspelen plaats in een veredelde bouwput, omdat de organisatie nog niet klaar was met alle voorbereidingen. Niet zo heel vreemd, want Tryon redde de WEG toen de oorspronkelijke organisator Bromont in 2016 afhaakte wegens financiële problemen.

Opknippen

De roep om het evenement weer op te knippen werd steeds luider. Het argument: alleen op hun eigen kampioenschappen kunnen de diverse disciplines perfect tot hun recht komen. Op de Wereldruiterspelen werden de WK’s verreden voor de disciplines dressuur, springen, eventing, samengesteld mennen, voltige, endurance en reining.

Bron: Ruiters in Oranje / Horses.nl