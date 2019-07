Willem Greve nipt naast podium in Prijs van Nordrhein-Westfalen

Willem Greve en zijn in topvorm verkerende Carambole (v.Cassini) zetten zojuist in de Prijs van Nordrhein-Westfalen twee sublieme nul rondes neer en vielen net naast het podium in de rubriek. Daniel Deusser hield de overwinning in eigen land onder luid applaus en gejuich van het publiek.

Deusser reed met de negenjarige Killer Queen VDM (v.Eldorado vd Zeshoek) een briljante ronde en klokte een snelle tijd van 44,65. De Duitser mocht daarmee de eerste prijs van 25.000 euro in ontvangst nemen. Olivier Philippaerts kwam nog het dichtst in de buurt van Deusser. Met H&M Cue Channa (v.Cardento) kwam de Belg met 45,79 meer dan een seconde tekort en moest in Deusser zijn meerdere erkennen.

Top vijf

Luciana Diniz en Vertigo du Desert (v.Mylord Carthago) reden ook een goede winning-round. Het duo finishte in 46,42 en maakte het podium compleet op de derde plaats. Net vier honderdste van een seconde later kwam Willem Greve door de finish. Carambole sprong twee top rondes en een tijd van 46,46 in de winning-round bezorgde Greve een knappe vierde plaats. Niels Bruynseels was hekkensluiter van de top vijf. De Belg kwam met Jenson van ’t Meulenhof (v.Vagabond de la Pomme) door de finish in 47,09 en mocht als vijfde opstellen in de prijsuitreiking.

Bron: Horses.nl