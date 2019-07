28 KWPN-paarden naar WK Jonge Dressuurpaarden

Van 1 tot en met 4 augustus staat Ermelo in het teken van het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden. Voor negen verschillende landen komen 28 KWPN'ers aan de start. Inmiddels is de volledige deelnemerslijst voor het WK bekendgemaakt. 23 landen sturen paarden naar Ermelo voor de strijd om de wereldtitels. KWPN’ers komen uiteraard aan de start voor Nederland, maar ook voor onder andere Groot-Brittannië, Hongarije, België en Oostenrijk.

Vorig jaar pakte de KWPN-goedgekeurde hengst Hermès (v. Easy Game) een bronzen medaille bij de zesjarigen paarden. Onder Dinja van Liere doet de hengst dit jaar opnieuw een gooi naar het eremetaal. De KWPN-goedgekeurde Wynton-zoon Imposantos liep onder Bart Veeze vorig jaar naar een vijfde plek bij de vijfjarige paarden, dit jaar is de hengst er wederom bij. De eveneens goedgekeurde In Style (v. Eye Catcher) liep vorig jaar in de finale onder Renate van Vliet, dit jaar neemt Hans Peter Minderhoud plaats in het zadel. Ook de finaliste van vorig jaar, Dream Boy-dochter Imagine, is er dit jaar onder Bart Veeze weer bij.

Ironman H opnieuw voor Finland

De vijfde KWPN’er in de finale bij de vijfjarige paarden vorig jaar was de Bordeaux-zoon Ironman H. Dit jaar neemt hij opnieuw deel bij de zesjarigen, wederom voor Finland en gereden door Yvonne Österholm. De KWPN-goedgekeurde Inclusive (v. Everdale) loopt net als vorig jaar het WK voor Groot-Brittannië, onder het zadel van Charlotte Fry.

Vijfjarigen

Bij de vijfjarige paarden is het KWPN ruim vertegenwoordigd. Naast de Nederlandse delegatie komt voor België de elitemerrie Javea (v. Bon Bravour) aan de start, gereden door Tom Franckx. Voor Hongarije nemen Everdale-dochter Jemima LH en de Blue Hors Zack-zoon Jonker deel. De Griekse amazone Christina Sachingolou zal deelnemen met Jarinda (v. Firestone) en El Capone-zoon Kartsevo Jewel Star gaat voor Rusland naar het WK. Voor Nederland maken onder andere de KWPN-goedgekeurde hengsten Jameson RS2 (v. Blue Hors Zack) en Just Wimphof (v. De Niro) hun WK-debuut.

Definitieve entries per land

