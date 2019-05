35 paarden naar derde observatie WK Jonge Dressuurpaarden

Het vijftigtal paarden dat was uitgenodigd voor de tweede observatie voor het WK Jonge Dressuurpaarden is voor de derde observatie teruggebracht naar 35. Een drietal paarden was op de observatie in Nunspeet afwezig met geldige reden. Daartoe behoren Imposantos (Wynton x Krack C), Jovian (Apache x Tango) en Iwardo AF (Dorado x Jazz). De derde observatie vindt op 20 juni plaats in Ermelo.