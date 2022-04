47 paarden door naar tweede WK-selectie

Na het eerste instroommoment in Nunspeet, volgde afgelopen maandag en dinsdag in Ermelo het eerste selectie- en training moment voor het WK Jonge Dressuurpaarden. De selectiecommissie heeft 47 paarden uitgenodigd voor de tweede selectie: 17 vijfjarigen, 16 zesjarigen en 14 zevenjarigen. Selectiecommissielid Johan Hamminga heeft naar eigen zeggen twee goede dagen achter de rug: “Er is veel potentie.”

Eind maart werd in Nunspeet het eerste instroommoment georganiseerd voor de selectie voor het WK Jonge Dressuurpaarden. De selectiecommissie, bestaande uit Johan Hamminga, Floor Dröge en Veronique Roerink, nodigde die dagen 15 vijfjarigen, 10 zesjarigen en 8 zevenjarigen uit voor de eerste selectie/training in Ermelo. Aan deze groepen werden ook de eerste 15 per jaargang van de Pavo Cup, de beste 6 van de Pavo Fryso Bokaal en de afgevaardigde paarden naar het WK 2021 toegevoegd. Al deze paarden mochten zich afgelopen twee dagen presenteren op het Nationaal Hippisch Centrum.

Veel potentie

Johan Hamminga kijkt tevreden terug op dit eerste selectiemoment. “De omstandigheden waren ideaal, de dressuurbaan achter op het Nationaal Hippisch Centrum lag er fantastisch bij en zelfs het weer zat mee. We hebben veel goede paarden gezien, echt goede combinaties met veel potentie. Deze twee dagen hebben de paarden een proef gereden en hebben de ruiters tips meegekregen voor het verdere vervolg van de training.”

Focus op kwaliteit

“We hebben tijdens dit selectiemoment voornamelijk gefocust op de kwaliteit van het paard, qua gangen en gereden zijn. Een foutje in de proef is nu in april nog helemaal niet erg, je hebt nog ruim de tijd om hier rustig naar toe te werken. Het voordeel van dit selectietraject is dat het zich nu al voorzichtig aftekent en dan hebben we nog viereneenhalve maand te gaan, dus dan kan de ruiter ook zijn rust pakken en het paard op adem te laten komen. Volgende keer kijken we wat de ruiters hebben gedaan met onze tips, al waren wij blij verrast hoe makkelijk de paarden deze proef al doorliepen. Zeker bij de zevenjarigen is de proef best pittig, maar dat bleek voor de meeste paarden geen probleem. Kortom, deze twee dagen stemmen ons hoopvol!”

Tweede selectie

4 mei vindt het tweede selectiemoment plaats op het Nationaal Hippisch Centrum te Ermelo. Johan Hamminga, Floor Dröge en Veronique Roerink zullen de selectieprocedure vervolgen met onderstaande geselecteerde paarden. Enkele paarden waren 11 en 12 april afwezig wegens een blessure van het paard. Onder de door de commissie gestelde eisen mogen zij zich eveneens op het tweede selectiemoment laten zien.

Vijfjarigen:

Mister Maserati (v. Toto Jr.) gereden door Diederik van Silfhout

Edon van Groot Altena (v. Julius 486) gereden door Corina van den Bunt

Mystery VDH (v. Ferguson) gereden door Kim Leduc

Magnum (v. Furst Romancier) gereden door Kirsten Brouwer

Mi Morena (v. Glock’s Toto Jr.) gereden door Melanie Woutersen

My 7th Sunday (v. In Style) gereden door Renate van Uytert – van Vliet

Montrachet (v. Glock’s Toto Jr.) gereden door Saskia van Es

Guiness (v. Glamourdale) gereden door Franka Loos

Mauro Turfhorst (v. Zonik) gereden door Dinja van Liere

Mr Magnum BTH (v. Expression) gereden door Annemijn Boogaard

Maxson (v. Johnson) gereden door Charlotte Fry

Mission (v. Eye Catcher) gereden door Femke de Laat

Maximus-H (v. Zonik) gereden door Femke de Laat

Hexagon’s Gorgeous Black Art (v. Glock’s Toto Jr.) gereden door Beni Pachl

Mister Malibu R (v. Fürstenball) gereden door Quinty Vossers

Maddox Mart (v. Hennessy) gereden door Jessica Thomas

Mercurius ACM (v. Dream Boy) gereden door Amber Hage

Zesjarigen:

Coco WE (v. Hessel 480) gereden door Esther Postmus

Linskymorijke (v. Negro) gereden door Mariëlle Spierings

La Luce (v. Glamourdale) gereden door Kirsten Beckers

First Lewis (v. Ferguson) gereden door Aitor Escamilla Bravo

Labarron (v. For Romance) gereden door Dinja van Liere

Lightning Star (v. Ferguson) gereden door Kirsten Brouwer

Lennoxwaard (v. El Capone) gereden door Kirsten Brouwer

Le Grand Ayden HB (v. Grand Galaxy Win) gereden door Curro Benitez Sanchez

Lord Platinum (v. Ferguson) gereden door Curro Benitez Sanchez

Leco VDV (v. Negro) gereden door Astrid Langeberg

L’Unique STH (v. Boston) gereden door Nicky Snijder

Las Vegas (v. Ferdeaux) gereden door Emmelie Scholtens

Leonidas (v. Trafalgar) gereden door Dinja van Liere

Luqiedo (v. Aqiedo) gereden door Adelinde Cornelissen

Hexagon’s Luxuriouzz (v. Johnson) gereden door Beni Pachl

Lennox U.S. (v. Grand Galaxy Win) gereden door Jill Bogers

Zevenjarigen:

Kyando (v. Arlando K) gereden door Diana van de Bovenkamp

Kind Pleasure (v. Governor) gereden door Femke de Laat

Kardinale-Utopia RS2 (v. Glock’s Toto Jr.) gereden door Robin van Lierop

Killer (v. George Clooney) gereden door Marten Luiten

Kings-Dream (v. Everdale) gereden door Brecht D’Hoore

Kyton (v. Ferguson) gereden door Bert Veeze

Kunz (v. Ferguson) gereden door Najami Voogd

Kashmir (v. Glamourdale) gereden door Jessica Leijser

Kylian Riche D’Apardi (v. Firestone) gereden door Jamy Ummels

Hexagon’s Kaygo (v. Capri Sonne Jr.) gereden door Thamar Zweistra

Koko JR de la Fazenda (v. Glock’s Toto Jr.) gereden door Thalia Rockx

Keano RS2 (v. Governor) gereden door Marieke van der Putten

Kuvasz RS2 (v. Glamourdale) gereden door Marieke van der Putten

Kjento (v. Negro) gereden door Charlotte Fry

Schematische weergave selectietraject

Selectiebepalingen

Bron: KWPN