Andreas Helgstrand: ‘Jovian doet altijd enorm zijn best’

Andreas Helgstrand stelde vanochtend de wereldkampioen vijfjarigen van 2019, Jovian (v. Apache) voor aan de jury bij de observatie voor het WK Jonge Dressuurpaarden. Van 25 t/m 29 augustus 2021 wordt in Verden het WK Jonge Dressuurpaarden verreden. De beste vijf-, zes- en zevenjarige dressuurpaarden strijden hier om de wereldtitels. Andreas Helgstrand en Jovian ontvingen een wildcard waardoor zij zich vandaag lieten zien.

Na afloop van de proef en de bijbehorende training vertelde Helgstrand over de zevenjarige KWPN’er. ”Jovian is heel erg speciaal voor ons. Hij is erg makkelijk te rijden en hij doet altijd enorm zijn best voor mij. Ik was blij met mijn proef vandaag, onze laatste wedstrijd was tijdens het WK in 2019 in Ermelo. Jovian is geen paard dat ik zomaar meeneem naar iedere wedstrijd. Ik ben erg tevreden en om eerlijk te zijn, als ik een proef als deze kan rijden dan kunnen we ver komen op het WK.”

‘Veel talent voor hogere werk’

”Ik ben met hem begonnen met als doel om er een Grand Prix-paard van te maken. Ik ben er 100% zeker van dat hij dat ook gaat doen. We nemen thuis spelenderwijs de oefeningen mee en hij laat veel talent zien voor het hogere werk. Volgend jaar wordt hij acht jaar oud en dan zullen we verder doorwerken naar de Grand Prix. De piaffe, passage en de eners zijn nog niet bevestigd maar hij loopt de oefeningen met gemak door.”

‘Nooit een paard gehad dat zo makkelijk te rijden is’

”Het is geen paard dat ik dagelijks train omdat hij zo makkelijk te rijden is. Ik heb hem twee keer gereden voor deze observatie. Vorige week was ik in Spanje voor het Europees Kampioenschap en deze week was ik dinsdag en woensdag in Denemarken voor de WK observatie. Het is niet normaal, ik heb het al vaker gezegd, maar ik heb nog nooit een paard gehad dat zo makkelijk is. Als ik op hem rij kan ik alleen maar met een glimlach rondrijden!”

