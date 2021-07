Apart WK-selectiemoment voor Jovian en Helgstrand

Andreas Helgstrand komt aanstaande donderdag naar Ermelo om Jovian (v. Apache) voor te rijden voor de Nederlandse WK jonge paarden-selecteurs. Omdat de laatste selectie (en wild card-dag) tijdens de Olympische Spelen plaatsvindt en Helgstrand daar als eigenaar en trainer is, is er een apart selectiemoment voor hem en zijn inmiddels zevenjarige titelverdediger. Jovian werd in 2019 Wereldkampioen bij de vijfjarigen.

Van 25 tot en met 29 augustus 2021 worden in Verden de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden verreden. De beste de vijf-, zes- en zevenjarige dressuurpaarden strijden hier om de wereldtitels. Doordat de derde en laatste observatie voor het WK Jonge Dressuurpaarden plaats vindt op maandag 19 en dinsdag 20 juli a.s. – en dus tijdens de periode dat de dressuurdeelnemers aan de Olympische Spelen in Tokio zijn – zijn onderstaande wijzigingen in het selectietraject door het Algemeen Bestuur van het KWPN besloten (volgens artikel 4.1 onvoorzien van de Selectie bepalingen voor het World Breeding Dressage Championship for Young Horses).

1. De ruiters/amazones die deelnemen aan de Olympische Spelen worden vrijgesteld van deelname aan de 3e observatie voor het WK Jonge Dressuurpaarden. De prestatie geleverd tijdens de 2e observatie wordt (indien de combinatie uitgenodigd zou worden voor de 3e observatie) meegenomen in de besluitvorming rond de uiteindelijke samenstelling van de WK-selectie.

2. Voor ruiters/amazones die aanwezig zullen zijn tijdens de Olympische Spelen als trainer van een combinatie of eigenaar van een paard wordt het 3e observatie moment (tevens wildcard moment) naar voren gehaald naar 15 juli. De overige ruiters/amazones stellen hun paarden voor op de eerder geplande data van 19 en 20 juli.

In het kader van punt 2 zal Andreas Helgstrand donderdag aanstaande Jovian voorstellen. Publiek is niet toegestaan.

Bron: KWPN