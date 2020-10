Bretton Woods-dochter en Negro-zoon in Franse selectie WK Jonge Dressuurpaarden

KWPN-hengsten Bretton Woods (Johnson x De Niro) en Negro (Ferro x Variant) worden door een nakomeling vertegenwoordigd in de Franse selectie voor het WK Jonge Dressuurpaarden. Ook van de KWPN-gefokte Blue Hors Zack (Rousseau x Jazz) is een nakomeling geselecteerd: de onlangs door Andreas Helgstrand aangeschafte Zouzo (mv. Soliman de Hus).

In april 2019 was de nu vijfjarige Zouzo met 165.000 euro de duurst verkochte hengst op de Hannoveraanse veiling in Verden. Daar kwam hij in handen van de Frans-Zwitserse investeerder Helen Bloechlinger, die hem in training zette bij Charlotte Chalvignac. In september dit jaar werd de hengst gespot door de scouts van Andreas Helgstrand en kwam zo in Deens eigendom. Sindsdien zit Jessica Michel-Botton in het zadel van Zouzo.

Ninjago en Barcelona de Malleret

Bij de zesjarigen behoort Ninjago (Negro x San Remo) tot de selectie. De zwarte ruin, die nauw verwant is aan de goedgekeurde hengst Laudabilis (Lauries Crusador xx x Warkant), wordt gereden door Antonin Schuhard. Hij wordt in Verden vergezeld door leeftijdsgenoot Barcelona de Malleret (Bretton Woods x Diamant Hit) en haar amazone Pauline Guillem.

Complete selectie

Vijfjarigen

Djembe de Hus (Damon Hill x Argentinus) met Jessica Michel-Botton

Zouzo (Zack x Soliman de Hus) met Jessica Michel-Botton

Eerste reserve: Golden Romance de Malleret (Governor x Sir Donnerhall I) met Jessica Michel-Botton

Tweede reserve: Parodie ter Dolen (Fürsten-Look x Di Caprio) met Charlotte Chalvignac

Zesjarigen

Barcelona de Malleret (Bretton Woods x Diamond Hit) met Pauline Guillem

Ninjago (Negro x San Remo) met Antonin Schuhard

Zevenjarigen

Deauville de Hus (Don Juan de Hus x Don Frederico) met Jean-Marc Favereau

Quatergirl (Quaterhall x Don Henrico) met Antoine Nowakowski

Bron: Horses.nl/Eurodressage